Jyväskylän Kankaan viljelypihalla voi ladata kännykän aurinkoenergialla

Jyväskylän Kankaan Viljely-yhteispihalla on kaksi puutarhavajaa, joihin tarvittiin lukitus ja valaistus. Tarkoituksena oli kokeilla lukituksissa toimittajariippumatonta sähköistä lukitusta. Jo aiemmin oli pohdittu aurinkoenergian hyödyntämistä, koska sähköjä ei haluttu jälkikäteen kohteisiin vetää.

Ratkaisuksi löytyi Solio-aurinkopenkit, jotka tuottavat tarvittavan energian kahteen vajaan. Näin vajoihin pystyttiin asentamaan energiatehokkaat Led-valot sekä vajojen oviin sähköiset lukot ja lukijat.

Kankaalla on kaksi älykästä aurinkoenergiapenkkiä, joissa on sisäänrakennetut aurinkokennot ja akusto. Penkeissä on latauspaikat USB-latureita varten ja WiFi-yhteys. Penkeistä saadulla aurinkoenergialla voi istuessa myös ladata matkapuhelinta ja käyttää langatonta WiFi-yhteyttä.

– On hienoa saada tällainen konkreettinen smart city -kokeilu kesäksi Kankaalle. Aurinkopaneeleita löytyy jo kahdelta Kankaan rakennuksen katolta, mutta nyt aurinkoenergian hyödyntäminen tulee näkyvämmäksi, Jyväskylän kaupungin verkostopäällikkö Tanja Oksa kertoo.

Jyväskylän kaupungin lisäksi kokeilussa ovat mukana Kankaan Palvelu Oy, lukituskumppanina Rollock Oy ja penkkitoimittajana Sähkösi Oy. Kokeilu kestää toukokuusta syyskuun loppuun saakka.

Penkki ottaa talteen aurinkoenergian aurinkokennoilla, jotka lataavat akkuja 110 Watin teholla. Aurinkoenergia varastoidaan sisäänrakennettuihin AGM-akkuihin, joista virtaa riittää myös pilvisinä päivinä.