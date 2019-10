Jyväskylän Neito ja Fitness Cover Girl jätti Keski-Suomen – Aino Ryynänen on saavuttanut unelmansa

Jyväskylän Neito vuosimallia 2018 Aino Ryynänen on seuraava missikaunotar, joka on jättänyt Jyväskylän. Edellinen muuttaja oli Miss Suomi -finalisti Erika Helin. Ja ilmansuunta on sama

– Muutin Jyväskylästä pääkaupunkiseudulle heinäkuussa töiden perässä. Teen liikunta-alan töitä ympäri pääkaupunkiseutua parhaillaan viidessä eri yrityksessä joka viikko, Ryynänen kertoo

– Tällä hetkellä olen niin tyytyväinen elämääni, että voisin nähdä itseni tässä jopa viidenkin vuoden päästä. Suurin osa unelmista on nyt saavutettu 20-vuotiaana. Esimerkiksi fitness-maailmassa edustaminen on ollut suuri haaveeni ja nyt teen sitä Sport Life Nutritionille Fitness Cover Girl 2019 -kisan voittajana. Yksi ihana vaihtoehto olisi toki asua ja työskennellä ulkomailla.

Siteet Jyväskylään eivät kuitenkaan katkea.

Aino Ryynänen kuvattuna Helsingin keskustassa pian muuttonsa jälkeen. Kuva: Aino Ryynäsen kotialbumi

– Jyväskylään minulla jäi kaikki. Perhe, ystävät, vanhat valmennettavat, harrastukset ja vanhat työt. Käytännössä kaikki, joka on saanut minut tähän pisteeseen elämässä. Olen pienestä asti elänyt muille ja sen mukaan, mitä elämäntilanne on antanut myötä. Siinä sivussa olen vienyt elämääni kohti unelmiani. Alakouluikäisestä asti unelmoin personal trainerin-, tanssiopettajan, ryhmäliikunnanohjaajan ja mallin työstä. Nyt teen näillä unelmillani elantoni.

– Pienestä asti haaveilin myös muutosta pääkaupunkiseudulle ja nyt sekin on toteutunut. Nyt pääsen toteuttamaan itseäni isommin.

Mutta ihan mutkatonta Ryynäsenkään elämä ei ole ollut.

– Elämäni varrella on ollut paljon mutkia ja haasteita, jotka ovat hidastaneet menoani. Esimerkiksi isäni sairastuminen ja poislähtö olivat minulle hyvin raskasta aikaa ja ovat pidätelleet minua paljon. Nyt olen oppinut, kuinka tärkeää jokainen sekunti on ja mitä kaikkea voin saada aikaiseksi kunhan vain uskon itseeni ja olen päättäväinen. Tällä hetkellä isäni on esikuvani, joka motivoi minua tekemään kaiken täysillä ja aina vain parhaimmalla mahdollisella tavalla, Aino Ryynänen kertoo.