Jyväskylän Rock In The City -festari julkaisi lisää esiintyjänimiä

Jyväskylässä Lutakonaukiolla elokuun 9.–10. päivä järjestettävä Rock In The City -festivaali on julkistanut uusia esiintyjänimiä. Perjantaina festivaaleilla esiinty hard rock -klassikoita kovaa ja korkealta tuuttaava Lassi Vääränen & JC Halttunen Duo, jonka muodostavat metallikomeetta Arionin keulakuvana tunnettu jyväskyläläinen Lassi Vääränen ja kitaristi JC Halttunen.

Lassi Vääränen & JC Halttunen Duo esiintyy Rock in The City -festivaalilla.

Lauantaina Jyväskylässä nähdään vintage/classic-tyylistä rockmusiikkia soittava The Dimitri Keiski Band.

Aikuisyleisölle suunnatun jo aiemmin julkistetut esiintyjät ovat Nightwish-tähti Marko Hietala, Jouni Hynysen luotsaama Kotiteollisuus, maailmallakin kestosuosiota nauttiva kemiläinen Sonata Arctica, maaliskuussa uuden No More Hollywood Endings -albuminsa julkaissut Battle Beast, kotimaisen power metalin sanansaattaja Stratovarius, juuri 30-vuotisjuhliaan viettänyt vaasalaisyhtye Klamydia, legendaarinen Pelle Miljoona United ja livemeiningistä tunnettu rock-trio Melrose.

Lisäksi festivaaleilla esiintyy helmikuussa 2019 Usvaa putkeen -rockalbumin julkaissut Tuomari Nurmio & Spuget, joka heittää ensi kesän ainoat livekeikkansa juuri Rock In The City -festivaaleilla.

Livemusiikin ohella festivaali panostaa ruoka- ja olutvalikoimaan. Festivaalin ikäraja onkin kahdeksantoista vuotta.