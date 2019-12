Jyväskylän Rock In The City julkisti lisää bändejä, yhden pääesiintyjän nimeä pantataan vielä

Elokuussa 2020 Jyväskylässä toista kertaa järjestettävä Rock In The City -festivaali on julkistanut lisää esiintyjiään. Perjantaina 14.8. ja lauantaina 15.8. Lutakonaukiolla vietettävän tapahtuman uusia nimiä ovat Battle Beast, Beast In Black, Mokoma ja Viikate.

Useammalla paikkakunnalla kesän aikana kiertävä tapahtuma on myös julkistanut päiväkohtaisen ohjelmansa. Perjantaina lavalle nousevat Battle Beast, Klamydia, Kotiteollisuus, Mokoma, Startovarius ja WÖYH!. Lauantaina vuorossa ovat Beast in Black, CMX, Michael Monroe, Turmion Kätilöt ja Viikate.

Rock In The City panttaa vielä lauantain pääesiintyjän nimeä. Festivaali lupaa tiedottaa aiheesta helmikuussa.