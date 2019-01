"Jyväskylän Talvi on yhtä aikaa retro ja uusi festivaali"

Ismo Puhakka tunnetaan Muuan Mies -yhtyeen keulahahmona ja kirjailijana. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori, mutta viime vuodet hän on tehnyt betonimiehen töitä. Tällä taustalla tuntuu luontevalta, että Puhakkaa pyydettiin työväen kulttuuritapahtuman Jyväskylän Talven uudeksi puheenjohtajaksi.

– Minulle soitettiin Jyväskylän Talvesta kesällä ja kysyttiin, lähtisinkö tapahtuman puheenjohtajaksi. He tarvitsivat kulttuurityyppiä, joka lähtisi uudistamaan vanhaa festaria. En oikeastaan miettinyt, vaan sanoin, että kyllä minä lähden, Puhakka naureskelee ja kertoo alkaneensa pohtia vasta puhelun jälkeen, mihin oli lähtenyt mukaan.

Puhakkaa viehättää Jyväskylän Talvessa se, että tapahtuma on yhtä aikaa vanha ja uusi. Alun perin Jyväskylän Talvi perustettiin vuonna 1969, eli perustamisesta tulee kuluneeksi 50 vuotta, mutta Puhakka ei halua puhua 50-vuotisjuhlavuodesta, koska tapahtumaa ei ole järjestetty joka vuosi. Jyväskylän Talvi teki tauon jälkeen paluun viime vuonna.

– Tämä on yhtä aikaa retro ja uusi festivaali, minkä takia tässä on mielenkiintoista olla mukana. Järjestämässä on paljon ihmisiä, jotka ovat olleet mukana jo 60-luvulla. Hallituksen jäsenten keski-ikä on yli 60 vuotta, mutta toisaalta minä olen viemässä festivaalia uuteen suuntaan, Puhakka sanoo.

Puhakka haluaa, että Jyväskylän Talvi avautuisi laajemmin ja voisi toimia koordinoivana tahona, joka järjestää festivaalin yhteydessä erilaisia tapahtumia yhteistyössä jyväskyläläisten yhdistysten ja yritysten kanssa. Puhakan mielestä Jyväskylän Talvesta olisi sauma kehittää kaikkien jyväskyläläisten yhteinen tapahtuma, jolle olisi talvella hyvin tilaa, kun muuten on hiljaista.

Tänä vuonna yksi uusi avaus on yhteistyö Vanhan Kirjan Talven kanssa. Se järjestetään lauantaina 9.2. yliopiston päärakennuksella, ja Talvet järjestävät siellä yhteistyössä suuren vaalipaneelin, johon on kutsuttu kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat.

Toisaalta Puhakka korostaa, että tapahtuman juuria ei haluta unohtaa. Esimerkkinä hyvin perinteisestä työväenliikkeen ohjelmasta hän mainitsee lauantaina Aalto-Salilla järjestettävän seminaarin sosiaaliturvasta, jossa osa puhujista on samoja kuin vaalipaneelissa. Aiheesta keskustelevat Sanna Marin (sd.), Li Andersson (vas.), Pekka Haavisto (vihr.) ja SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Puhakan mielestä Jyväskylän Talven henki tiivistyy Yrjö Kallisessa, jota on sanottu työväenliikkeen omatunnoksikin. Kallinen oli puhumassa ensimmäisessä Jyväskylän Talvessa vuonna 1969, ja tänä vuonna avajaistilaisuudessa Kallisesta kertoo kirjailija Matti Salminen.

– Kallinen oli Oulussa rautatietyöläinen, joka itse opiskelemalla päätyi mukaan työväenliikkeeseen. Hän oli tiukan linjan pasifisti ja neuvotteli sisällissodassa Oulun työväenliikkeen johtajana, että Oulussa antaudutaan taistelutta. Kallinen joutui kuitenkin vankileireille ja sai useita kuolemantuomioita, mutta hän pysyi silti pasifistina. Jos olen ymmärtänyt häntä oikein, hänen näkökulmansa oli se, että ihmiset ovat riippuvaisia toisistaan: työntekijä työnantajasta ja toisinpäin.

– Rohkeus tehdä rauha ja rohkeus tehdä yhteistyötä oli Kallisen viesti – tinkimättä omista periaatteistaan. Mielestäni se sopii siihen, mitä Talvi on tällä hetkellä. Lähdemme työväenliikkeen perinteestä, mutta haluamme avautua ja tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa, Puhakka sanoo.

Jyväskylän Talvi järjestetään 5.–10.2. Suurin osa ohjelmasta on maksutonta.