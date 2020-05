Jyväskylän kaupunginkirjaston ja Laukaan kirjastojen uloslainaus alkaa perjantaina 8.5., Muuramessa toimii jo

Jyväskylän kaupunginkirjasto avaa oviaan 1.6. alkaen, mutta varauksia pääsee noutamaan muutamista kirjaston toimipisteistä perjantaista 8.5. lähtien.

8.5.–28.5. uloslainaamista järjestetään Jyväskylän kaupungin pääkirjastossa sekä Korpilahden, Kortepohjan, Palokan ja Vaajakosken aluekirjastoissa. Kirjastoissa voi asioida arkipäivisin kello 12–18.

Toukokuun aikana auki olevissa kirjastoissa onnistuu ainoastaan verkkokirjaston kautta varatun aineiston lainaaminen ja lainojen palauttaminen.

Verkkokirjastossa aineiston noutopaikaksi voi toistaiseksi valita vain jonkin auki olevista kirjastoista.

Noudettavissa olevista varauksista lähetetään asiakkaalle sähköposti- tai tekstiviestimuistutus.

8.5. alkaen asiakkaat voivat avoinna olevissa kirjastoissa asioidessaan palauttaa aineistoa palautusluukkuihin ja palautusautomaatteihin, noutaa verkossa tehtyjä varauksia omatoimisesti varaushyllystä sekä lainata varaamiaan aineistoja omatoimisesti lainausautomaatilla.

Vaikka varausten uloslainaamista järjestetään, kirjastotilat eivät ole avoinna oleskelulle ja ajanvietolle.

Kertyneitä maksuja ei toukokuun aikana peritä, eivätkä kertyneet maksut vaikuta lainaamiseen tai varaamiseen. Kirjastojen sulun ajan lainassa olleet kirjat voi siis mahdollisuuksien mukaan palauttaa johonkin avoinna olevista kirjastoista, mutta ylimääräisiä myöhästymismaksuja lainoista tai noutamattomista varauksista ei vielä kerry.

Kirjastoissa ei voi toukokuun aikana maksaa kertyneitä maksuja. Verkkokirjaston kautta maksujen maksaminen onnistuu tavalliseen tapaan.

Laukaan pääkirjasto sekä Leppäveden ja Lievestuoreen lähikirjastot avautuvat varausten noutoon perjantaina 8.5.

Asiakkaat voivat lainata automaateilla varauksiaan sekä automaatin läheisyyteen asetettuja uutuuskirjoja ja liikuntavälineitä.

Asiointi tapahtuu itsepalveluna, mutta tarvittaessa henkilökunta opastaa asiakkaita.

Lainat palautetaan palautusluukkuihin.

Muuramen kirjastossa otettiin käyttöön pika-asiointi itsepalveluna torstaina 7.5. alkaen. Pika-asiointi tarkoittaa varausten noutamista ja aineiston palauttamista. Varausten lisäksi tarjolla lainattavaksi on pieni määrä muuta aineistoa. Pika-asioinnissa kirjastojen asiakastiloja rajataan eikä kirjastoon ole mahdollista jäädä oleskelemaan, etsimään teoksia tai käyttämään lehtilukusalia. Palvelu on avoinna arkisin kello 9–16. Myös kirjaston palautusluukku on jälleen avoinna.