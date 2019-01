Jyväskylän kaupunginteatterissa pian melkoinen julkkiskattaus: Pate Mustajärvi, Miljoonasade, Semmarit ja Matti Nykänen

Jyväskylän kaupunginteatterissa esiintyy keväällä melkoinen julkkiskattaus.

Kavalkadin aloittaa Miljoonasade-yhtye, josta juuri on ilmestynyt Keskisuomalaisen toimittajan Mikko Lundellin kirjoittama teos.

Helmikuun 2019 alussa ilmestyvän Karkumorsian-albumin mukaan nimetty rundi alkaa lauantaina 9. maaliskuuta ja saapuu Jyväskylään 17. maaliskuuta. Karkumorsian-levyllä kuullaan viisi vanhempaa Miljoonasade-biisiä uusina versioina ja kahdeksan tuoretta kappaletta. Levyllä vierailevat Paleface, Värttinä-yhtye ja haitaristi Matti Kallio.

– Meillä on ilo ja kunnia esitellä teille toisenlainen Miljoonasade. Uusi ja yllättävä, herkkä ja voimakas yhtye, jonka soitinrepertuaari ulottuu lusikoista irkkupilleihin. Uusien biisien lisäksi ohjelmistoon on otettu ne vanhemmat laulut, joihin löysimme täysin uudet sovitukset, Miljoonasateen laulaja ja sanoittaja Heikki Salo kertoo.

Seuraavana vuorossa on Pate Mustajärvi, jonka keikka on sunnuntaina 24. maaliskuuta. Kyseessä on Pate Mustajärven Teatterin kummitus -kiertue. Kyseessä on tilaisuus nähdä Mustajärvi esittämässä legendaarisia, kiertuetta varten uudelleen sovitettuja kappaleitaan kitarasäestyksellä intiimissä teatterimiljöössä. Säestyksestä vastaa kitaristi Ari “Kankku” Kankaanpää.

– Viime vuosina ei ole tullut kirjoitettua moniakaan sanoituksia. Nyt otin tietoisesti aikaa kirjoittamiseen. Liikutaan ihan eri sfääreissä kuin aiemmilla kiertueilla, onhan teattereissa aivan oma tunnelmansa, intiimi ja kohtalokas. Ja kerrotaanhan yleisestikin tarinoita teatterin kummituksista. Saa nähdä kokevatko ne tarpeelliseksi osallistua esityksiin, Pate Mustajärvi kertoo arvoituksellisesti.

Suomen tunnetuin mieskuoro, jyväskyläläinen Semmarit tekee paluun teatterin isolle näyttämölle vuosikausien tauon jälkeen. 1980-luvun lopussa mieskuoromusiikin rohkeina uudistajina esiin marssinut poikajoukko on esittänyt itse keksimiään lauluja jo kolmekymmentä vuotta. Juhlavuonnaan 2019 Semmarit on monessa suhteessa se aivan sama ilmiö kuin uransa alussa: omaa musiikkia omalla tyylillä, huumoria ja itseironiaa, rohkeaa miehisten tuntojen tutkiskelua – sekä vahvaa visuaalisuutta.'

Keikka Jyväskylässä on sunnuntaina 31. maaliskuuta.

Ja mitä olisi Jyväskylä ilman Matti Nykästä! Tosin Nykästä itseään ei kaupunginteatterissa nähdä, mutta hänestä kertova monologinäytelmä Matti Nykänen – Hyppy Sumuun kylläkin. Esitys lupaa raottaa ovea Suomen legendaarisimman urheilijan mieleen. Mitä Matti Nykänen haluaa sanoa elämästään ja hyppyuran jälkeisistä vuosista?

Näyttelijä Tatu Mönttisen kirjoittaman, lukuisista Nykästä käsittelevistä kirjoista ja tv-haastatteluista koostetun, dokumenttiteatterimaisen esityksen lähes kaikki repliikit ovat kuulemma oikeasti sanottuja. Vierailuesitys koetaan pienellä näyttämöllä tiistaina 2. huhtikuuta.