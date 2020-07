Jyväskylän kaupunki loi roskaamisen estämiseksi somekampanjan

Kevään ja alkukesän aikana erityisesti puistoalueiden roskaantuminen on noussut Jyväskylässä keskusteluun poikkeustilan vuoksi lisääntyneen noutoruokatarjonnan ja ulkona tapaamisten myötä. Some-kampanja #pidäkyläsiistinä nostaa esille puistojen ja keskustan roskaantumisen varsinkin kesäaikaan.

Kampanjavideot herättelevät ajattelemaan mitä vaikkapa piknikillä syntyville tyhjille ruoka- ja juomapakkauksille voi tehdä ja kuinka toimia, jos kohdalle sattuva roskis onkin täynnä.

Viikon välein julkaistavalla kolmen videon sarjalla oheiskilpailuineen ja -materiaaleineen halutaan muistuttaa rennolla tavalla jokaisen vastuuta yhteisestä ympäristöstä.

Yleisten alueiden roskikset ovat olleet kovalla käytöllä. Tyhjempää roskista ei aina ole lähdetty etsimään ja linnut ovat päässeet levittämään hyvällä tarkoituksella roskisten viereen jätettyjä roskia. Roskat rumentavat ympäristöä, eikä sotkujen siivoaminen ole aivan halpaa lystiä.

– On tärkeää, että muistamme jokainen, mitä voimme itse tehdä. Vastuun heittäminen katuroskisten lisäämisestä ja tyhjentämisten lisäämisestä kaupungille on helppoa. Yksittäiselle ihmiselle omien roskien kerääminen ja tarvittaessa vieminen lähintä roskista kauemmas, tai jopa kotiin saakka, on pieni, jokaisen heti toteutettavissa oleva teko, JAPA ry:n toiminnanjohtaja Anna Sarkkinen sanoo.

Ajatus ei ole uusi, samaa tapaa tulee noudattaa kaikkialla muualla. Roskiksia ei löydy kaupunkimetsissä tai kansallispuistoissa, vaan omat roskat on jaksettava kantaa pois.

Usein nuorisoa syytetään sotkemisesta, mutta myös aikuisten on tärkeätä muistaa, että he toimivat esimerkkinä nuoremmalle polvelle. Jyväskylän asukkaat osallistuvat aktiivisesti ympäristön siistimiseen vuosittaisissa kevätsiivoustalkoissa. Nyt on hyvä hetki näyttää, että tämä ”Hyvä kylä” -henki kantaa myös muina aikoina.

Mukaan sanoman levittämiseen sosiaalisessa mediassa haastetaan lisäksi kaupunkialueen yrittäjiä.

#pidäkyläsiistinä on Jyväskylän kaupungin kampanja, jonka toteuttaa Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry. Teatterikoneen kanssa toteutetut kampanjavideot näkyvät kaupungilla sijaitsevilla medianäytöillä sekä JAPA ry:n sometileillä Facebookissa ja Instagramissa.

Videot ovat katsottavana JAPA ry:n Youtube-tilillä niiden julkaisun jälkeen. Kampanjan aktiivinen toteutusaika on heinäkuun puoleen väliin saakka.

Linkki kampanjavideoon (piknik) on täällä:

ja linkki toisena julkaistuun kampanjavideoon (töitä pöntölle) täältä: