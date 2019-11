Jyväskylän lahja synkälle metallimusiikille täyttää pyöreitä vuosia: Swallow The Sun lähtee 20-vuotisjuhlakiertueelle helmikuussa

Jyväskylästä suomalaisen raskaan musiikin kärkinimiin noussut doom-henkistä metallia soittava Swallow The Sun täyttää ensi vuonna 20 vuotta. Kitaristi Juha Raivion vuonna 2000 perustama bändi juhlistaa pyöreitä vuosia 13.–29. helmikuuta tehtävällä kiertueella.

Lahdesta alkava 20 Years of Gloom, Beauty and Despair -turnee päättyy Jyväskylän Tanssisali Lutakkoon. Kotimaisia keikka-areenojen lisäksi yhtye piipahtaa soittamassa Tapper-klubilla Tallinnassa. Muut kotimaiset paikkakunnat ovat Turku, Seinäjoki, Tampere, Vaasa, Helsinki, Lappeenranta ja Oulu.

Juhlakeikat rakentuvat yhtyeen tiedotteen mukaan kahdesta osasta: ensimmäisellä puoliskolla kuullaan vuoden 2015 Songs From the North -tripla-albumin akustinen Beauty-levy, jossa bändin lisäksi lavalle nousee jousikvartetti. Akustisen osuuden jälkeen luvassa opn perinteisempi Swallow the Sun -keikka, jonka biisilistaan fanit pääsevät vaikuttamaan yhtyeen Facebook-sivuilla.

Swallow The Sun on julkaissut uransa aikana kymmenen albumia. Esikoisjulkaisu The Morning Never Came tuli 2003, uusin kokopitkä on tammikuussa 2019 julkaistu When A Shadow Is Forced Into the Light. Levy debytoi Suomen virallisen albumilistan kärjessä. Yhtyeen musiikin on vuodesta 2015 julkaissut saksalainen metallimusiikkiin keskittynyt Century Media Records.

Swallow The Sun päättää 20-vuotiskiertueensa Tanssisali Lutakkoon 29. helmikuuta 2020. Kuvassa bändi Lutakon lavalla vuonna 2012. Kitaristi Juha Raivio oikealla, basisti Matti Honkonen keskellä ja laulaja Mikko Kotamäki vasemmalla. Kuva: Sami Perälä

Swallow The Sun on soittanut uransa aikana yli 800 keikkaa. 13 Euroopan-kiertueen orkesteri on kiertänyt Yhdysvalloissakin jo kahdeksan kertaa. Kansainvälisiä pistokeikkoja bändi on tehnyt muun muassa Japanissa, Kiinassa, Israelissa ja Etelä-Amerikassa.

Nykyisen kokoonpanon muodostavat Raivion lisäksi laulaja Mikko Kotamäki, kitaristi Juho Räihä, kosketinsoittaja Jaani Peuhu, basisti Matti Honkonen ja rumpali Juuso Raatikainen. Yhtyeen edellinen rumpali oli nykyään Nightwishissä soittava Kai Hahto, joka korvasi perustajajäseniin kuuluvan Pasi Pasasen vuonna 2009. Muita entisiä jäseniä ovat vuonna 2016 lopettanut kosketinsoittaja Aleksi Munter ja 2018 lähtenyt kitaristi Markus Jämsen.

Katso alta Laukaan John Smith Rock Festivalissa kesällä 2019 kuvattu tunnelmallinen livevideo Firelights-kappaleesta.