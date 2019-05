Jyväskylän missi jatkaa Lämärissä, opastaa nuoria Miss Suomi -kisaajia sekä odottaa mallikutsua maailmalle – katso kuvat

Jyväskylästä noin puoli vuotta sitten Helsinkiin muuttanut Miss Suomi -finalisti Erika Helin on päässyt mukavasti kiinni pääkaupunkiseudun arkeen. Hän on tehnyt Lämäri-tv-ohjelmaa ja on mukana Miss Suomi -organisaatiossa. Juuri tv-hommia Helin haluaa tehdä jatkossakin.

– Lämäristä kuvataan toinen tuotantokausi ja alustavasti on sovittu, että olen edelleen ohjelmassa juontajana. Toiveissa on, että pääsen jatkossakin työskentelemään tv-tuotannoissa. Tosi-tv:stä olen tykännyt aina. En ole kiinnostunut ihmissuhdepeleistä, mutta esimerkiksi seikkailu- ja urheilujutut kiinnostavat aina, Helin sanoo.

Vuosi sitten Missi Suomi -kisassa mukana ollut Erika Helin on vaihtanut nyt organisaatiossa roolia.

– Miss Suomi -kisan kautta pääsin verkostoitumaan, sain itsevarmuutta ja esiintymistaitoja. Mielestäni nämä oli tärkeimmät asiat mitä kisa antoi. Kun työkalut on annettu, on vain itsestä kiinni kuinka tai kuinka ahkerasti niitä käyttää. Koen, että kilpailu on ollut mulle hyvä ponnahduslauta siitä huolimatta ettei sijoitusta tullut.

– Unelma Miss Universum -kilpailusta on yhä olemassa, mutta silti koen, että Miss Suomi on osaltani kilpailtu. Kaikkea ei voi saada. Uusi kierros finaalissa tuskin antaisi mulle mitään, mitä en voisi itsenäisestikin työskentelemällä saavuttaa. Tietysti voitto on asia erikseen, mutta kuten sanottu, olen löytänyt suuntani ilman voittoakin.

Tänä vuonna Helin toimii organisaation apuna.

Erika Helin muutti puoli vuotta sitten Jyväskylästä Helsinkiin. Kuva: Aarno Kurkela

– Kirjoitan Miss Suomen blogia ja tsemppaan uusia kilpailijoita. Jaan kokemuksia kansainvälisestä kilpailumaailmasta ja muusta sellaisesta, mitä "pitää tietää", kun tähän leikkiin lähtee. Uudet semifinalistit on tosi kovatasoinen porukka ja odotan mielenkiinnolla, kuka kesän aikana nousee esille. Tässä vaiheessa itselläni on jo muutamia suosikkeja. Arvostan kilpailijassa ulospäin suuntautunutta luonnetta ja tiedonnälkää. Voitontahdon tulee myös näkyä kauas, Helin sanoo.

Erika Helin käy parhaillaan keskusteluja mallikeikoista ulkomaille.

– En voi tarkemmin puhua asiasta niin kauan kuin nimet eivät ole papereissa. Toivon mukaan reissua tulisi jo tämän kesän aikana, Erika Helin sanoo.