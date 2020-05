Jyväskylän ravintoloissa valmistaudutaan kesään ja rajoituksiin – Sohwi kaavailee satamaan keidasta

Jyväskylän ravintoloissa valmistaudutaan parhaillaan kesäkuun alkuun, jolloin ovet saa viimein avata. Samalla odotellaan ravintoloita koskevan lainsäädännön valmistumista. Näillä näkymin muun muassa sisätilojen asiakaspaikat pitää rajata puoleen. Lisäksi anniskelu on lopetettava kello 22 ja ovet täytyy sulkea viimeistään kello 23. Täyteen vauhtiin ravintolat eivät siis vielä pääse, ja osa joutuu pitämään ovensa edelleen kiinni.

Korona-aika ei silti tunnu tarkoittavan kaikille ravintoloille pelkkää kuihtumista, vaan jopa laajentamista. Jyväskylän satamassa Konttiravintola Mortonissa viimeistellään nyt laajennettua terassia. Laajennusosa avataan asiakkaiden käyttöön perjantaina 5.6.

Mortonin luova johtaja Petri Virta toteaa, että vaikka uudet säädökset aiheuttavat lisätyötä, Mortonia ne eivät niin paljoa kirpaise: valtaosa asiakaspaikoista on jo ennestään ollut terassilla.

– Tarkempia ohjeistuksia odotetaan tietysti edelleen, Virta sanoo.

Laajennuksen myötä Mortonin asiakaspaikkojen määrä kasvaa entiseen verrattuna rajoituksista huolimatta.

– Voimme tuoda tarjolle myös ihan uusia juttuja, kuten laajentaa jälkiruokapuolta ja kahvilatarjontaa, Virta sanoo.

Virta kertoo, että asiakkailta on tullut toiveita terassin laajentamisesta ja niihin päätettiin nyt vastata. Myös Suur-Jyväskylän Lehden kesäterassiäänestyksen voittaminen rohkaisi Virran mukaan laajentamaan.

Laajaksi aikoo heittäytyä myös Sohwi, jos vaan maankäyttö- ja toimenpideluvat saadaan ajoissa kuntoon. Sataman kärkeen nousee näillä näkymin kesäkuun puoliväliin mennessä 160 asiakaspaikalla varustettu terassiravintola, Keidas Sohwi nurmimattoineen, lepotuoleineen ja palmuineen.

Suunnitteilla on muun muassa wokki- ja salaattipainotteinen keittiö ja take away -myyntiä sekä ruokiin että juomiin.

Yrittäjä Juha Oksanen kuvailee Sohwia vanhaksi rouvaksi, joka on nähnyt jo kaikenlaiset notkahdukset, eikä vähästä säikähdä.

– Olemme iästä huolimatta hyvin joustavia tekemään monenlaisia ratkaisuja, Oksanen toteaa ja naurahtaa.

– Kun on enemmän tiukilla, myös luovuus on parhaimmillaan. Teimme ratkaisun, että kaikesta huolimatta panostamme lisätoimintaan.

Alkuperäinen vanha rouva Sohwi yläkaupungilla avaa ovensa kesäkuun alussa.

– Kyllä meille sulkuaika jo riitti. Olemme onnekkaita siinä, että meillä on niin iso terassi, jossa kaikki paikat ovat myös ruokailupaikkoja, Oksanen toteaa.

Oksanen kritisoi säädöstä lopettaa anniskelu kello 22 siitä, ettei ravintola-alan ammattilaisia ole kuunneltu. Hän uskoo, että säädökset kaatavat pitkän sulkuajan jälkeen monia ravintolayrityksiä.

– Loppuillan tunnit ovat yllättävän merkittäviä liikevaihdolle. Mietin vain, kasvaako se riski tartunnan osalta vaikka parissa tunnissa todella niin paljon.

Jyväskylän kävelykadulla Harry’sissa lasketaan nyt tuoleja.

– Meille jää sisälle noin 80 paikkaa. Terassihan on ihan normaalisti käytössä. Laskemme tuolit, että niitä on vain sen verran, mitä sisällä saa olla. Jos kaikki ovat varattuja, tiedämme, että enempää asiakkaita ei voi ottaa, ravintolapäällikkö Joonas Hovi selostaa.

Hovi uskoo, että uusia rajoituksia on helppo noudattaa ja sanoo suhtautuvansa niihin varsin hyväksyvästi.

– Mutta sehän on selvää, että ihmisten juhliminen ei lopu kello 22, vaan se siirtyy muualle, hän sanoo.

Oleellinen muutos Harry’sin arkeen ja juhlaan on se, ettei baaritiskillä voi enää uusien sääntöjen puitteissa notkua.

– Meillä baaritiski on ollut perinteisesti suosittu paikka, kuten englantilaiseen pubityyliin kuuluu.

Keskimaan 18 ravintolasta Jyväskylässä ovensa avaavat kesäkuun alussa Amarillo, Revolution, Hesburger Sokos ja Seppälä, Presso Seppälä sekä Trattoria Aukio. Myös kaikkien ABC-liikenneasemien ravintolapalvelut avataan kesäkuun ensimmäisen viikon aikana.

– Avaamme heti kesäkuun alusta asiakkaille ne ravintolat, jotka ovat koko poikkeustilanteen ajan palvelleet take away -ravintoloina. Lisäksi avaamme suurimmat yksiköt, jotka pystymme kalustamaan väljästi ja takaamaan asiakkaille turvallisen asioinnin, Keskimaan matkailu- ja ravitsemistoimialan toimialajohtaja Pasi Kunelius perustelee.