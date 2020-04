Jyväskylän seudun kallein talo myytiin Haukkalassa – katso listaus kalleimmista talokaupoista

– Sama pätee myös Jyväskylän seudulla. Tosin mitään tarkkaa vuosirajaa ei ole, vaan asunnon kunto ja tehdyt remontit ratkaisevat. Vanhempikin talo voi mennä hyvin kaupaksi, jos siihen on tehty onnistunut peruskorjaus.

Jussi Kaulio summaa, että Jyväskylän seudulla parhaiten tekevät nyt kauppansa hyväkuntoiset perheasunnot, joissa on kolme tai neljä makuuhuonetta.

– Ennustaminen on hankalaa, mutta jos tilanne venyy pidemmäksi, se todennäköisesti näkyy hinnoissa, Kaulio sanoo.

Barometrin mukaan kiinteistönvälittäjät odottavat v:n muotoista liikettä, eli poikkeusoloista johtuvaa kauppamäärien laskua, ja toisaalta nousua, kun akuuttivaihe on ohi.

– Toisaalta, jos myynnissä olevia asuntoja on vähemmän, saattaa markkina kääntyä myyjän markkinaksi, Kaulio pohtii.

– Ehkä tilanne näkyy enemmänkin siinä, että myyntiin on tullut vuodenaikaan nähden vähemmän asuntoja kuin normaalisti. Ostajat ovat sen sijaan edelleen liikkeellä.

– Tällaisia kohteita myydään melko vähän, ja siksi heilahtelut kauppamäärissä voivat olla melko suuria puolen vuoden tarkastelujaksoilla. Kun hinta nousee yli 400 000 euron, ostajakunta pienenee ja myyntiajoissa on vaihtelua, Kaulio toteaa.

Hintatiedot on poimittu Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteristä ajalta 1.10.2019–31.3.2020. Listassa on mainittu ensin hinta, jonka jälkeen on tontin koko ja osoite.

Jyväskylä

690 000 e, 723 m², Haukkaranta 19

648 000 e, 821 m², Haukkaranta 15

630 000 e, 2 225 m², Pilliniementie 15

458 000 e, 2 534 m², Pilliniementie 24a

433 000 e, 1 317 m², Tertunrinne 1

Muurame

640 000 e, 1 373 m², Riihiniementie 21

317 000 e, 4 840 m², Rajalantie 15

305 000 e, 1 160 m², Saarikonrinne 7

273 500 e, 1 468 m², Riihiniementie 22

265 000 e, 1 060 m², Koppelontie 6

Laukaa

405 000 e, 2 850 m², Lemettiläntie 14

315 000 e, 2 504 m², Sahamäenkuja 41

277 000 e, 1 373 m², Lahnajärvenkatu 3

275 000 e, 1 339 m², Heinäväenkuja 6

265 000 e, 1 199 m², Juholanmäki 8