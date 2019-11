Jyväskylässä jazzmusiikin superviikonloppu – perjantaina aloitetaan Popparista ja sunnuntai päätetään Siltasaliin

Jyväskylän jazzsyksy tiivistyy tulevana viikonloppuna 22.–24.11. neljän konsertin spontaanisti järjestäytyneeksi minifestivaaliksi, jossa paikallisten aktiivitoimijoiden tuottama säännöllinen jazzohjelma on kattavasti esillä.

Karkelot käynnistyvät perjantaina kello 19 Popparin Perjantain jazzklubilla, jossa Jazz Jkl Collective tulkitsee Thelonious Monkin musiikkia ja solistivieraana on saksofonisti Mikko Innanen.

Jazz Jkl Collective yhdistää neljä ikäpolvea, ja siinä soittavat kitaristi Tuomas Paukku, pianisti Marian Petrescu, basisti Pekka Törmänen ja rumpali Kasper Halttunen. Klubeilla soitetaan perinteisempää jazzmusiikkia syventyen jonkin legendaarisen artistin tuotantoon tai tiettyyn tyylisuuntaan.

Lauantai on välipäivä, jonka jälkeen sunnuntain jazzmaraton alkaa iltapäivällä Jazz Jkl Live -sarjan syyskauden huipentavalla tuplakonsertilla Popparissa, jossa kuullaan kello 15 New Yorkissa vaikuttavan kitaristi Olli Hirvosen New Helsinki -yhtyettä sekä legendaarista jyväskyläläislähtöistä Joona Toivanen Trioa.

Jazzviikonloppu saa komean päätöksen Jyväskylä Big Bandin juhlavassa levynjulkaisukonsertissa Siltasalissa, jossa solistivieraina ovat levyn säveltäjä-solistit, laulaja Elena Mîndru ja pianisti Tuomas J. Turunen. Kello 18 alkava konsertti on osa Gradian Loisto-konserttisarjaa. Sunnuntain konsertit on porrastettu alkavaksi siten, että kaikkiin tapahtumiin ehtii.