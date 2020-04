Jyväskylässä pääsee tänä vuonna liikkumaan ulkona entistä monipuolisemmin

Jyväskylän olosuhteet Liikuntapääkaupunkina kehittyvät jatkuvasti. Kaupungin tavoitteena on lähivuosina uudistaa ja ylläpitää niin kuntoliikuntaan, ulkoiluun kuin urheiluun sopivia liikuntapaikkoja.

Rantaraitin, Suomen suurimman ulkokuntosalin, varrelle valmistuu tänä vuonna lasten leikkipaikka sekä kaksi uutta kuntoilupistettä Mattilanniemeen ja Rauhanlahteen.

Jo olemassa olevan Sataman kuntoilupisteen viereen rakentuu alkukesästä interaktiivinen lasten leikkiväline, jonka Osuuskauppa Keskimaa kustantaa. Hanke on yksi Keskimaan Ilo auttaa -hyväntekeväisyyskampanjan lahjoituskohteista vuodelta 2019.

Mattilanniemeen rakentuu hiekkatekonurmipohjainen liikuntapaikka, johon tulee muun muassa dippipenkki, nojapuut sekä Streetworkout-tyyppiseen harjoitteluun soveltuva monitoimilaite. Rauhanlahteen valmistuva kuntoilupysäkki on varustelultaan pienempi ja sisältää askelluslaudan sekä oman kehon painolla tehtävään lihaskuntoharjoitteluun soveltuvan monitoimilaitteen. Näissä urakoitsijana toimii VRJ.

Mattilanniemen liikuntapaikan rakentaminen alkoi maanantaina 20.4. Rauhalahden kuntoilupysäkin ja Lutakon satamapuiston rakentamiset alkavat huhtikuun loppupuolella ja kestävät kesäkuun alkuun. Liikuntapaikat sijaitsevat Rantaraitin varrella ja työmaa-ajoa joudutaan tekemään Rantaraittia pitkin. Mattilanniemessä kevyt liikenne joudutaan ohjaamaan kiertotielle ja Rantaraitilla liikkujilta toivotaan varovaisuutta työmaiden läheisyydessä.

Valmistuessaan Rantaraitin kokonaisuus tulee sisältämään yhteensä 15 erilaista liikunta-aluetta; seitsemän liikuntapuistoa eli ulkokuntosalia ja kahdeksan pienempää kuntoilupistettä. Näiden lisäksi reitin varrella tulee olemaan viisi muuta liikunta-aluetta, jotka soveltuvat esimerkiksi porrastreeniin tai tietoisen läsnäolon harjoittamiseen.

Myös Pohjanlammen lähiliikuntapaikan kokonaisuus valmistuu alkukesästä. Kahdessa vaiheessa rakennettu kokonaisuus sisältää kuntalaisten vapaassa käytössä olevan tekonurmikentän, hiekkatekonurmikentän, ulkokuntoilu- ja parkour-alueen, tekojääkaukalon, koripallokentän, skeittiparkin, leikkivälineitä ja ministadionin.

Luontoliikunta ja sen edistäminen ovat vallitseva trendi niin Jyväskylässä kuin valtakunnallisesti. Jyväskylään on pyrkimys toteuttaa Suomen laajin kaupungin kiertävä maastopyörä- ja retkeilyreitti, jonka kokonaispituus on huimat 58 kilometriä. Reitin tasoitus-, kohotus- ja opastustyöt on tarkoitus aloittaa kesällä 2020. Reitti on saanut rahoitusta Keski-Suomen liitolta. Jyväskylään on valmisteilla myös koko kaupungin kattava luontoliikuntaohjelma, jonka mukaisesti luontoliikunnan edellytyksiä tullaan kehittämään.