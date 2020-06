Jyväskylästä löytyy nuorille maksutontakin kesätekemistä

Nuorten harrastuksiin ja tekemiseen ei Jyväskylässä aina vaadita rahaa, sillä Jyväskylän kaupunki, paikalliset järjestöt ja muut tahot järjestävät tekemistä ilmaiseksi. Nuorten Jyväskylän verkkosivuille on koottu vinkkejä ilmaisista harrastuksista ja muusta tekemisestä.

Vinkit maksuttomaan tekemiseen löytyy tästä linkistä.

Kesä 2020 on poikkeuksellinen toiminnan suhteen, sillä koronapandemia on aiheuttanut runsaasti toimintojen perumisia. Tästä huolimatta Jyväskylässä on hyviä mahdollisuuksia ajanviettoon maksutta.

Sivustolle otetaan edelleen vastaan vinkkejä sähköpostitse: rita.suhonen(a)jyvaskyla.fi

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen Nuorten Jyväskylä tarjoaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa ja neuvontaa 13–29-vuotiaille elämän eri aihepiireihin liittyen.

Sivuilla on myös tietoa myös nuorille suunnatuista harrastuksista ja muusta toiminnasta. Lisäksi tietoa ja ajankohtaisia asioita voi seurata Nuorten Jyväskylä -mobiilisovelluksessa sekä Instagramissa ja Facebookissa.