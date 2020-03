Käytetyn älypuhelimen voi nyt vaihtaa puun istutukseen

Seppälän K-Citymarketissa otetaan perjantaina ja lauantaina vastaan käytettyjä älypuhelimia ja jokaista puhelinta kohden istutetaan yksi puu.

– Kaikki puhelimet päätyvät kierrätykseen. Ne menevät kunnon mukaan joko varaosiksi tai uusiokäyttöön. Lisäksi meille voi tuoda esimerkiksi vanhoja tabletteja tai kuulokkeita, tempauksen järjestävän Jyväskylän tradenomiopiskelijat ry:n tiedottaja Larissa Lindroos lupaa.

”Älypuhelinmetsää” ei nähdä Jyväskylässä, vaan puut istutetaan Keniaan. Puiden istuttamisesta vastaa porvoolainen startup-yritys Tree Amigos.

Kyseessä on ensimmäinen suomalainen startup-yritys, joka istuttaa puita vastineeksi kierrätetyistä älypuhelimista.

Puhelimet toimitetaan Jyväskylästä Porvooseen Tree Amigosin toimistolle, jossa ne tyhjennetään ja lajitellaan kunnon mukaan.

– Meillä vanha ei välttämättä ole vanha muualla. Puhelimet ja varaosat toimitetaan markkinan mukaan joko Suomeen tai ulkomaille, yrityksen perustaja Dana Vartiainen kertoo.

Seuraava istutus tehdään Vartiaisen mukaan Keniaan huhtikuussa. Yhteistyökumppanina istutuksissa toimii International Tree Foundation.

– Meillä on tässä useampia kierrätysprojekteja, ja yhdistämme niiden tuloksen samaan istutusprojektiin. Kyseessä on 20 Million Trees for Kenya’s Forests -projekti, joka on laitettu pystyyn yhdessä Kenian hallituksen kanssa, Vartiainen kertoo.

Vartiaisen mukaan luotettavaa yhteistyökumppania oli ensin haastava löytää.

– Puita istutetaan nykyään niin paljon. Yksi asia, mistä itse erityisesti meidän yhteistyökumppanissa pidän, on se, että he kannustavat ja tukevat naisia olemaan perheen päitä. Heillä on erikseen naisryhmiä, jotka hoitavat tällaisia istutuksia.

Tree Amigosin kunnianhimoisena tavoitteena on istuttaa miljoona puuta vuoteen 2021 mennessä.

– Se on hurja tavoite. Matkaa on, mutta aina pitää olla tavoitteita. Vain pieni osa suomalaisten puhelimista päätyy kierrätykseen, ja meillä on edessä aika iso työ muuttaa ihmisten toimintatapoja, Vartiainen sanoo.

Jyväskylän trade­nomiopiskelijoiden yhteistyö Tree Amigosin kanssa alkoi viime vuonna.

– Järjestimme loppuvuodesta ensimmäisen tempauksemme, mutta nyt olisi tarkoitus kasvattaa tapahtumaa, Larissa Lindroos sanoo ja kertoo toivovansa ainakin sataa puhelinlahjoitusta.

Jyväskylän tradenomiopiskelijat ry kerää puhelimia kierrätykseen tempauksen lisäksi ympäri vuoden niin yrityksiltä kuin yksityishenkilöiltäkin. Lindroosin mukaan järjestö saa pienen korvauksen jokaisesta kierrätetystä puhelimesta.

Mukana kierrättämässä on tällä hetkellä kymmenkunta jyväskyläläistä yritystä, ja lisää etsitään koko ajan.

– Yrityksille annetaan sertifikaatti puiden istuttamisesta. Olemme soitelleet aktiivisesti yrityksiin, ja oikeastaan kaikki ovat olleet kiinnostuneita asiasta. Osalla tietysti on jo omat kierrätystapansa valmiina, Lindroos kertoo.

Lindroosin mukaan älypuhelimia voi toimittaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rajakadun kampukselle tai vaihtoehtoisesti opiskelijat voivat käydä hakemassa puhelimia ympäri Jyväskylää.

– Haluamme levittää tietoisuutta, että puhelimia voi oikeasti kierrättää, eikä niitä pidä heittää roskiin, Lindroos toteaa.

Älypuhelinten kierrätystempaus K-Citymarket Seppälässä 6.–7.3. kello 10–18.