Kaarle Viikate ja Marko Haavisto tuovat lauantaina Mustaan Kynnykseen iskelmällistä rautalankaräimettä

Kaarle Viikate ja Marko Haavisto julkaisivat tämän vuoden tammikuussa toisen yhteisen levynsä Kuu on vaarallinen. Lauantain 21.12. keikka Mustassa Kynnyksessä on osa Jytinkimurhat 2019 -kiertuetta, jonka jouluilottelujen jälkeen yhtye jää pienelle keikkatauolle.

Kiertue alkoi helmikuussa Mustasta Kynnyksestä, eli tämän esiintymisen myötä ympyrä sulkeutuu.

Levyn ja keikkojen kokoonpano on sama kuin aiemmallakin yhteisalbumilla: kaksikon lisäksi bändissä soittavat Francinesta tuttu kitaravirtuoosi Antti Kukkola sekä Agentsin legendaarinen rumpali Kepa Kettunen.

– Kiertue on mennyt tähän saakka oikein kivasti. On jopa ollut hankalaa miettiä, mitä biisejä on pakko pudottaa settilistan puitteissa pois, siihen kun ei määränsä enempää mahdu, Kaarle Viikate pähkäilee keikkoja.

– Hyvä tunnelma on keikoilla välittynyt myös sieltä tanssisalin puolelta, ja on tullut tunne, että samalla jytäasialla tässä ollaan. Toivon ja toivotan rauhallista joulua ja rajua tanssimista, hän sutkauttaa.

Edellisen Laulu tuohikorteista -yhteislevyn kappaleet olivat Kaarle Viikatteen käsialaa. Tälle levylle on päätynyt myös kaksi Marko Haaviston biisiä, mukaan lukien albumin nimikkokappale, joka on saanut innoituksensa vanhasta, samannimisestä Suomi-filmistä.

– Suhteellisen nopeasti Tuohikorttien jälkeen Marko otti minuun yhteyttä ja lähetti pari demoa, joista toinen oli nimenomaan tämä Kuu on vaarallinen -biisi. Saman tien siitä tuli sellainen olo, että tämähän voisi olla myös levyn nimi, Viikate pohtii.

Kuu on vaarallinen -levyllä, kuten myös tulevalla Kynnyksen keikalla soivat iskelmällinen rautalankaräime, vaaran tuntu ja länkkäritunnelma.

– Suomi-filmi-teema sopii hyvin tähän meidän dekkari-länkkärimeininkiin. Nämä ovat sellaisia pikkupoikien seikkailuja puettuna laulujen muotoon, Viikate veistelee.

Kaarle Viikate on työstänyt kiertueen ohella myös Viikatteen seuraavan levyn materiaalia.

– Koko ajan sivussa on syntynyt Viikatteelle kappaleita. Alkuvuodesta mennään äänittämään niistä osa, jotta saadaan keväällä jo maistiaisia. Loppukeväästä äänitetään levy loppuun. Ensi syksynä voidaan polkaista molskille uuden levyn kanssa, Viikate toteaa.

– Olivat laulut tai projektit mitä tahansa, sitä yrittää matkia omia, vanhoja esikuviaan. Vuosikymmenten mittaan olen oppinut tekemään sellaisia biisejä, jotka kolahtavat itselle, hän jatkaa.