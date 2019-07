Jyväskyläläisille tyypilliseen tapaan Ilta Fuchs kurvaa pyörällä Lutakon satamaan. Hän nostaa aurinkolasit otsalleen ja tulee kättelemään itsevarmasti.

– Sun täytyy olla toimittaja, koska sulla on tuo lehtiö, hän nauraa.

Naurua haastattelun aikana ei tule puuttumaan. Helsingistä käsin laulajan ja artistin uraa rakentava Fuchs, 22, on tullut tunnetuksi iloisena ja energisenä Iltana.

– Lapsesta asti mut on kasvatettu juttelemaan ihmisten kanssa small talkia ja olemaan avoin. Olen tosi ihmiskeskeinen, ja tykkään istuskella kavereiden kanssa monta tuntia ja puhua syvällisiä, taustoiltaan suomalais-saksalainen artisti kertoo.

Ilta aloitteli musiikkiuraansa jo 18-vuotiaana. Hän on ehtinyt esimerkiksi laulaa Cheekin Sillat-kappaleessa vuonna 2015 sekä kilpailla Tähdet, tähdet -lauluohjelmassa tänä vuonna.

Viime jouluna Ilta valmistui Helsingin Pop & Jazz Konservatoriosta. Nyt hän on tekemässä ensimmäistä albumiaan. Se tarkoittaa aika lailla studiossa istumista koko kesän.

Albumin työstämisessä on henkilökohtainen sävy. Ilta tekee sen kappaleet paljolti itse alusta loppuun.

– Aiemmin tein alusta alkaen biisit yhdessä muiden ihmisten kanssa, mutta sitten aloin miettimään, kuka oikein olen artistina. Niinpä rupesin tekemään itse. Soitan ensin keksimäni biisit pianon ääressä, ja sitten vien ne mun tiimille. Me sitten yhdessä tuotetaan ne biisit.

Tulevaisuudessa Ilta haluaa tulla tunnetuksi äänellään ja pianollaan. Hänen unelmanaan on kiertää pitkin Suomea, mielellään isoissa konserttisaleissa bändin ja jousien säestämänä.

– Toivon, että pystyisin musiikillani auttamaan ihmisiä käsittelemään omia tunteitaan, Ilta pohtii.

Laulajan kesä on ollut kiireinen, kuten kehittyvällä artistilla tuleekin olla.

Ilta oli mukana muun muassa Lidlin kesäkiertueella, Himoksen Iskelmäfestivaaleilla sekä Kalajoen Juhannus -tapahtumassa. Elokuussa Ilta esiintyy Tampere-talolla sekä Joensuun Tiedepuiston kesäriehassa.

Kiireestä huolimatta Illan yleinen olotila on ”letkeä”. Artistin näkökulmasta on aina hyvä, että on kysyntää ja keikkoja.

Viime vuosina on puhuttu vahvojen naisartistien, kuten Jenni Vartiaisen, Sannin ja Ellinooran, noususta suomalaisessa musiikkimaailmassa. Ilta ei näe ilmiössä mitään ihmeellistä tai uutta.

– Naisartisteja on ollut paljon mun lapsuuden aikana. En ole koskaan kokenut, että yhtäkkiä olisi tullut paljon naisartisteja. Mun mielestä se on tosi luonnollista. Täällä on lahjakkaita tyyppejä, ja heidän pitää vain päästä tekemään musiikkia.

Viimeistään Tähdet, tähdet -ohjelman jälkeen Ilta on alettu tunnistaa kadulla. Julkisuuteen nuori laulaja suhtautuu ristiriitaisesti.

– Se on jännä juttu. Olen aina halunnut olla sellainen isojen areenoiden laulaja, mutta en ole koskaan halunnut olla kuuluisa. Artistina olemista on pitänyt erikseen opetella.

Yksi osa opettelua ovat haastattelut eri lehtiin. Lisäksi on pitänyt opetella paineiden ja stressin hallintaa.

Toisaalta Ilta pohtii, miten lopulta määritellään, kuka on julkkis ja kuka ei.

– Kyllähän ihmiset välillä pysäyttää mut kadulla. Kai mä olen jonkinlainen julkkis. Toisaalta mähän olen vain mä – täällä mä vain käyskentelen, laulaja toteaa ja nauraa.

Omaa julkisuuttaan hän ei halua hirveästi miettiä. Hän ei esimerkiksi katsele ympärilleen kadulla ja mieti, ketkä kaikki tunnistavat hänet. Hän ”vain menee”.

Helsingissä Ilta asuu kahden parhaimman ystävänsä kanssa keskustan lähettyvillä. Hänen kaltaiselleen sosiaaliselle ihmiselle se on unelmaratkaisu.

– Saa kaksi kärpästä yhdellä iskulla: iltapalan ja ne tyypit viereen juttelemaan. Suosittelen kimppa-asumista kaikille, jotka haluavat saada ihmisiä ympärilleen.

Entisessä kotikaupungissaan Jyväskylässä Ilta pyrkii käymään säännöllisesti, kerran kuukaudessa tai parissa. Siitä oma äiti pitää huolen.

Lapsuutensa ja nuoruutensa Ilta asui samassa omakotitalossa. Se sijaitsi aika lähellä keskustaa, ja tarpeen tullen pystyi karkaamaan illalla.

– Mulla oli aika tiukat rajat enkä uskaltanut sanoa äidille ja isille, jos mulla oli vaikkapa yölliset treffit jonkun pojan kanssa.

Kun Ilta asui omakotitalon ylimmässä kerroksessa, hän karkasi tikapuita pitkin alas. Kun hän asui kellarikerroksessa, piti vain vähän kiivetä ylös.

– Olen aina ollut aika tehokas ja aikaan saava.