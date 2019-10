– Hinnoittelu todella kalliissa 800 000–900 000 euron kohteissa on Jyväskylässä haasteellista, koska vertailukohteita on vähän.

Potentiaalisia ostajaehdokkaita kalliille taloille löytyy Enbergin mukaan kaupungista hyvin. Osalla nyt myydyistä kalliista taloista myyntiaika on ollut pitkä, ja toiset ovat menneet kaupaksi todella nopeasti.

– Kaikille näille taloille on myös keskeistä se, että ne ovat melko lähellä Jyväskylän keskustaa eivätkä esimerkiksi kaukana Päijänteellä järvenrantapaikalla.

Useiden kalliiden talojen meneminen kaupaksi johtuu kiinteistönvälittäjän mukaan siitä, että nyt mielenkiintoisia kohteita on ollut myynnissä. Kaupungissa on paljon kalliita taloja, mutta ne eivät ole olleet aiemmin myynnissä.

Muuramessa ja Laukaassa kalliiden asuntojen myynti on ollut viimeisen puolen vuoden aikana vaikeampaa kuin Jyväskylässä.

Lisäksi Enberg on myynyt syyskuun jälkeen Haukkarannasta kaksi yli 600 000 euron taloa, joita ei tilastoissa vielä näy.

Hintatiedot on poimittu Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisteristä ajalta 1.4.2019–30.9.2019. Listassa on mainittu ensin hinta, jonka jälkeen on tontin koko ja osoite. Listasta puuttuvat vuokratonteille rakennetut ja asunto-osakemuotoiset talot.

Jyväskylä

900 000 e, 3336 m², Samulinranta 29

844 000 e, 913 m², Haukkaranta 13

800 000 e, 906 m², Krookustie 3

488 000 e, 869 m², Kiviniementie 21

415 000 e, 899 m², Alalahdentie 18

398 000 e, 740 m², Tanssikaari 13

385 000 e, 828 m², Tanssikaari 20

385 000 e, 896 m², Samulinranta 30

385 000 e, 1241 m², Tuulensuunkuja 8

384 000 e, 740 m², Tanssikaari 7

Muurame

556 500 e, 2043 m², Riihiniementie 25

457 000 e, 5000 m², Varvilantie 28c

413 000 e, 1330 m², Vuorenlahdentie 40

350 000 e, 1060 m², Renkkelintie 24

335 000 e, 1703 m², Ahvenahontie 41

332 000 e, 1420 m², Vipusentie 3

330 000 e, 1035 m², Lemminkäisentie 8

330 000 e, 1408 m², Koppelontie 12

296 000 e, 1147 m², Vipusentie 19

283 000 e, 1410 m², Kananaskel 5

Laukaa

356 500 e, 5000 m², Mäntymäentie 7

355 000 e, 18970 m², Saviontie 501

340 000 e, 26425 m², Asemalammentie 75

325 000 e, 1391 m², Kuhajärventie 46

292 000 e, 5000 m², Seppäläntie 45

292 000 e, 1503 m², Otsontie 31

290 000 e, 1690 m², Rantatie 13

260 000 e, 1238 m², Reporinne 13

255 000 e, 1215 m², Reporinne 6

252 000 e, 1670 m², Aholantie 1