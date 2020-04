Kamara sai uusimmalle levylleen laulamaan innoittajansa Timo Rautiaisen

Keskisuomalainen metalliyhtye Kamara täyttää tänä vuonna 20 vuotta ja julkaisee 3. huhtikuuta Vallan huoneissa EP:n. Kolmen uuden biisin lisäksi levyltä löytyy uudelleen äänitetty versio kappaleesta Tämäkin vielä, joka oli mukana myös ensimmäisellä levyllä vuonna 2004.

Kamara perustettiin vuonna 2000 Hankasalmella, ja se soitti cover-bändinä Timo Rautiainen & Trio Niskalaukauksen biisejä.

– Bändi oli meille innoittaja ja kipinä. Aika pian aloimme tehdä omia kappaleita, ja siitä bändin musiikki muotoutui enemmän nykymuotoon. Ihan alussa bändin nimi oli Lumessakahlaajat, mutta hyvin pian se vaihtui Kamaraksi, bändin kitaristi ja laulaja Juha Minkkinen kertoo.

Kamara on julkaissut kaksi ensimmäistä levyään levy-yhtiölle ja seuraavat viisi tasaiseen tahtiin omakustanteena. Yhtyeellä on ollut vuosien aikana tiiviimpiä keikkajaksoja ja vastaavasti rauhallisempia kausia, jolloin he ovat tehneet ja treenanneet uusia biisejä.

Juha Minkkisen lisäksi bändissä soittavat Juhan pikkuveli Jaakko Minkkinen sekä Henri Lehmonen ja Jaakko Silvast. Kaikki muut paitsi Juha asuvat edelleen Hankasalmella.

Juha Minkkinen vastaa suurimmalta osin biisien teosta. Bändin kanssa ne sovitetaan valmiiksi.

– Vuosien saatossa tyyli on muokkaantunut. Olemme soittaneet vähän rajumpaakin materiaalia, trash-metallia ja death­-metallia. Nykypäivän Kamara on melodista heavymusiikkia, joka luottaa tarttuviin kertseihin.

Huhtikuussa julkaistavalla levyllä Tämäkin vielä -biisi saa kunniavieraan eli Timo Rautiaisen.

– Tämäkin vielä -biisi on ollut keikkasetissä sen julkaisusta lähtien. Pyysimme Timoa mukaan levylle laulamaan, ja oli kunnia saada mies EP:lle, Juha Minkkinen sanoo.

Minkkiselle musiikki on hyvin tärkeä osa elämää. Hän on soittanut 6-vuotiaasta lähtien rumpuja ja on vuosien mittaan opetellut soittamaan kitaraa ja laulamaan.

– Olisi vaikeaa kuvitella elämää ilman musiikkia. Se on ollut ja on iso osa elämää, Minkkinen sanoo.

Kamaran levynjulkaisukeikka piti olla hankasalmelaisessa Hankalassa 11.4., mutta se peruuntui. Juha Minkkinen toteaa, että nyt edetään tilannetta seuraten, ja julkkarikeikka pidetään heti, kun voidaan.

– Olemme kaavailleet keikkoja alustavasti ensi syksyyn, mutta mitään varmaa ei ole vielä päätetty. Siihen asti, kun meitä pääsee kuuntelemaan keikalla, voi uutta levyä kuunnella spotifyssä tai ostaa cd:n, Juha Minkkinen vinkkaa.