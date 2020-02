Kansainvälinen malli Susanna Pihlman mukana Pin up -tytöt kiusaamista vastaan -kampanjassa: Nainen saa edelleen maailmalta kutsuja kansi- ja kalenterikuvauksiin

Susanna Pihlman on nainen, joka on kokenut elämässään kaikenlaista. Hän on aikuisiän malleilun suunnannäyttäjä, joka tuli suurelle yleisölle tutuksi 35-vuotiaana 2015 missinä. Hän on myös vieraillut Salatut elämät -tv-ohjelmassa. Pihlman saa yhä vuosittain kutsun kansainväliseen Miss Jetset Magazine -lehden kanteen poseeraamaan.

– Myös Luar Clothing -muotitalo on halunnut minut kansainväliseen yhteistyöhön viimeksi joulukuussa ja muitakin yhteistyötarjouksia ulkomailta tulee viikoittain.

Susanna Pihlman nousi kypsällä ikää Suomen julkisuuteen. Kuva: Studio Wolmari

Eikä ihme, sillä nainen on tottunut keimailemaan kameran edessä. Hän tosin pitää vaatteet yllään esimerkiksi harrastaessaan pin up -kulttuuria.

– Olen tehnyt viime vuosina paljon pr-töitä, mainoskuvauksia, kalentereita ja mainosvideoita. Kuitenkin vasta aikuisiällä löysin oman naisellisuuteni ja tajusin, että se on parasta mitä on voinut sattua.

Pin up -tyttönä Pihlman on ollut useilla kursseilla keikoilla yksin jopa 20 kuvaajan kanssa.

– Pin up antaa minulle voimaa ja iloa ilmaista itseäni. Olen hyvin taiteellinen ja pidän kauniista asioista, kuten kauniista kuvista. Lleikittelen tyyleillä, mutta minulla on aina ollut rajat, en suostu mihin tahansa kuviin.

Susanna Pihlman uskaltaa tarpeen tullen myös riisuuntua. Kuva: Studio Wolmari

Tosin valokuvaajatulevassa näyttelyssä Pihlman esiintyy rockhenkisesti lähes ilman rihmankiertämää.

Samalla tulee myös muutama varoituksen sana.

– Nuorille, mallinurasta haaveileville haluan sanoa, että kaikkeen ei pidä eikä tarvitse suostua. Setämiehiä on nähty moneen junaan. Ammattivalokuvaajat ovat pyytäneet minua opastamaan nuoria tyttöjä ja moni onkin ottanut minuun yhteyttä.

Sitten Pihlman vakavoituu lisää. Hän on mukana Pin up -tytöt kiusaamista vastaan -kampanjassa. Hänet ystävineen voi tilata puhumaan erilaisiin tapahtumiin, kouluille ja nuorisotiloihin asiasta.

Susanna Pihlman on myös pin up -malli. Kuva: Studio Wolmari

Katso lisää: https://www.facebook. com/sailorsucy/ .