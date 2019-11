Kansainvälisesti palkittu mentalisti Pete Poskiparta menee ihmisten pään sisään Jyväskylässä

Kansainvälisesti palkittu mentalisti Pete Poskiparta juhlii 30-vuotista uraansa kiertueella, joka pysähtyy Jyväskylässä Kaupunginteatterissa maanantaina 18. marraskuuta.

Mentalisti 3.0 -nimeä kantava rundi on Poskiparran tuotannoista laajin ja kunnianhimoisin. Se yhdistelee mentalismia, sirkusta ja teatteria, luoden sattumien maailman, jossa ajatustenluku, “ennalta tietäminen” ja taikuus tuntuvat mahdollisilta. Myös komiikalla on osansa Mentalisti 3.0 -esityksessä.

Poskiparta itse kutsuu esityksiään interaktiiviseksi mielenteatteriksi, jossa yleisö voi halunsa mukaan joko vain katsoa esitystä tai osallistua siihen ja olla näin mukana kuljettamassa tarinaa.

– Luon illuusioita ihmisten korvien väliin. Näen ikään kuin katsojien silmillä, kuulen heidän korvillaan ja ajattelen heidän aivoillaan, jolloin syntyy tunne ajatustenluvusta ja intuitiosta, Poskiparta selittää esitystään tiedotteessa.

Psychic Entertainment Association (PEA) on kansainvälinen mielentaikureiden, mentalistien ja lavahypnotistien yhteisö, joka järjestää alan koulutusta ja tapahtumia, ottaa kantaa alan moraalisiin ja eettisiin kysymyksiin sekä palkitsee parhaita tekijöitä maailmanlaajuisesti. Dunninger Memorial Award, joka on myönnetty Poskiparralle, on arvostetuin yhteisön myöntämistä palkinnosta.