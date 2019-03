Katseen konkurssi jättää aukon Jyväskylän elävän musiikin tarjontaan: nämä kevään keikat on nyt peruttu

Jyväskylän keskustassa Väinönkadulla sijaitsevan ravintola Katseen konkurssi aiheuttaa ison aukon kaupungin keikkatarjontaan. Ravintola ilmoitti maanantaina laittavansa lapun luukulle. Ovet ovat auki viimeisen kerran lauantaina 30. maaliskuuta. Rockiin ja metalliin keskittyneen Katseen klubiin oli sovittu tälle keväänä useita keikkoja, joita on nyt peruttu.

Katseen perutut keikat ovat:

12.4. Palehørse (ex-Amendfoil) + The B And The Band

26.4. The Blanko

4.5. FM2000, Aim Below Belt

24.5. Inkvisitor, Raster Density & DIRT

25.5. Tähtiportti

Jyväskyläläinen thrash metal -yhtye Inkvisitor kertoi keikkansa Facebook-tapahtumasivulla etsivänsä vielä uutta esiintymispaikkaa.

– Huonoja uutisia. Etsimme kuitenkin korvaavaa tilaa, joten vielä ei ole kirvestä heitetty täysin kaivoon. Pysykää taajuuksilla.