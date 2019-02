Kauppakadun yläpään ravintolatarjontaan uutuutena bilepaikka

Jyväskylässä aloittaa reilun viikon päästä uusi ravintola. Ravintola on nimeltään Karaoke Bar Vibes ja nimensä mukaisesti se tarjoaa asiakkailleen juotavaa ja karaokea. Ravintola aloittaa Kauppakatu 6:ssa näillä näkymin perjantaina 1. maaliskuuta.

Ravintolaa remontoi nyt ja pyörittää myöhemmin Tulikuuma Kumpu Oy, joka ei ole Jyväskylässä vieras yhtiö. Yritys omistaa täällä Pub & Club Onnin Yliopistonkadulla sekä Unelman Kuokkalassa.

Asiakaspaikkoja ravintolassa on 40–50, ja terassille haetaan lupaa kesäksi.

Aukioloajoista ravintolan avaamisesta huolehtiva Henrik Kosonen, yhtiön hallituksen jäsen, ei ole vielä ihan varma.

– Asian päättää ravintolapäällikkö. Voi olla, että ollaan alkuviikosta kiinni.

Kosonen tuntee Jyväskylän ravintolakenttää ja kehuu vuolaasti Kauppakadun yläpään nykyistä tarjontaa. Mitä uutta on siis luvassa?

– Meillä on hyvä konsepti, joka on testattu 13 ravintolassa. Me tuomme Kauppakadulle nykyisten hienojen ravintoloiden rinnalle bilepaikan, joka täydentää alueen tarjontaa, Kosonen sanoo.

Karaoke Bar Vibes sijaitsee liiketilassa, joka on ollut jonkin aikaa tyhjillään. Aiemmin samassa paikassa on toiminut esimerkiksi ravintola Salsa Orkidea.