Kesäkahviloissa yllätyttiin suuresta asiakasmäärästä – "Tänne tullaan käymään jopa rullaluistimilla!"

Kun lomailu on tänä kesänä keskittynyt Suomeen, ihmiset ovat löytäneet myös lähiseutujen kesäkahvilat uudella tavalla.

– Meidän asiakasmäärät ovat kasvaneet huomattavasti viime kesästä. Uskon, että kotimaan matkailun lisääntyminen on vaikuttanut kävijämäärään. Täällä kävi kyllä viime kesänäkin paljon porukkaa, joten jonkinlaista kasvua osattiin odottaa, kun sana on kiirinyt, kertoo Haanpään kesäkahvilan omistaja Tommi Nieminen.

Alpakoistaan tunnettu Haanpään kesäkahvila toimii Korpilahdella neljättä kesää. Vilkkaimpina päivinä kahvilassa saattaa vierailla jopa 500 ihmistä.

– Ensi vuodelle pitää keksiä jotain pikku laajennusta, kun kahvila meinaa välillä olla aika täynnä. Emme ajatelleet, että täällä kävisi ihan näin paljon ihmisiä, mutta hyvin olemme silti pärjänneet, Nieminen kuvailee kesän kulkua.

Haanpään kesäkahvilan suosikkituote on ollut sama jo usemman vuoden: itse leivotut munkit. Myös jäätelö ja luomulihaburgerit maistuvat asiakkaille.

Nieminen uskoo, että kesäkahvilainnostus ei rajoitu pelkästään tähän kesään.

– Nyt ihmiset löytävät Suomesta paikkoja, joissa voi lomailla ja vierailla. Sitten ehkä hoksataan, että tuonnehan voi mennä uudestaan ensi vuonnakin.

Kärkisten sillan kupeessa sijaitsevassa Konstan Kuppilassa on myös ollut vilkas kesä. Yrittäjä Inna Huopalainen kertoo, että kahvilassa ollaan jopa yllätytty suuresta kävijämäärästä.

– Meillä on käynyt motoristeja, asuntoautoja ja -vaunuja, veneilijöitä ja pyöräilijöitä, Huopalainen luettelee.

– Huomaa, että väki urheilee nyt paljon, tänne tullaan käymään kaikenlaisilla välineillä, jopa rullaluistimilla!

Konstan Kuppilassa käy myös yövieraita, sillä kahvilan laituriin on mahdollista jäädä veneen kanssa yöksi. Kahvilassa vierailee sekä paikkakuntalaisia että eri puolilta Suomea tulevia matkalaisia.

– Meillä käy paljon moottoripyöräilijöitä, jotka tulevat Helsingistä asti, Huopalainen kertoo.

Konstan Kuppilan suosituimmat tuotteet ovat jäätelö ja Päijänne-olut. Jättis-jäätelö maistuu lapsille, aikuiset taas haluavat siemailla Päijänne-olutta Päijänteen maisemista nauttiessaan.

Myös Huopalainen arvelee, että kotimaan kohteissa halutaan vierailla korona-ajan jälkeenkin.

– Moni on sanonut, että ei edes haittaa vaikka ei voi matkustaa ulkomaille, kun Suomessakin on kesäisin paljon tekemistä.

Neljän lukioikäisen nuoren pyörittämä Kahvila Kesäherkku on toiminut tämän kesän ajan Kinkomaalla vanhassa ylilääkärin talossa. Asiakkaita on riittänyt Kesäherkussakin, kertoo kahvilassa työskentelevä Elias Pasanen.

– Kävijöitä on ollut paljon siihen nähden mitä me odotimme. Vaikka välillä on ollut vähän huonompia kelejä, niin ihmisiä on käynyt silloinkin aika hyvin. Menojen ja tulojen kanssa ei ole tullut ongelmaa, jäämme hyvin voitolle.

Kahvila Kesäherkun vetonaula ovat itse tehdyt vohvelit, niitä tilataan kahvilan tuotteista ylivoimaisesti eniten. Kesäkahviloille riittää Pasasen mukaan kysyntää.

– Ihmiset etsivät tämän tyylisiä kohteita, mihin voi pysähtyä kahville, tai lähtevät kotoa ihan sitä varten, hän pohtii.