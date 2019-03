Keskisuomalainen kertoo jatkossa myös Laukaan ja Muuramen musavinkit

Palkittu trumpetisti Jukka Eskola (kuvassa) on monille tuttu muun muassa television SuomiL ove- ja Tanssii tähtien kanssa -tv-ohjelmaorkestereista. Hän luo vahvaa uraa myös kansainvälisesti arvostettuna jazzmuusikkona. Yhtyeen musiikissa nykyjazz sekoittuu 50- ja 60-lukujen vaikutteisiin. Popparissa esiintyvään trioon kuuluvat myös urkuri Mikko Helevä ja jazzrumpali Teppo Mäkynen.

Listalla on tästä eteenpäin myös Laukaan ja Muuramen musiikkivinkit seuraavalle viikolle.

Perjantaina 1.3.

Freetime: Iisa, Maustetytöt.

Hannikaissali: Juhani Heinonen -viulukilpailu.

Harry’s: Pint O’ Times.

Juoma: Kitto.

Kivistön työväentalo: Juha Vartiainen, Roulette.

London: Joku Paikallinen bändi.

Lutakko: Michael Monroe.

Musta Kynnys: DJ Joniveli.

Palokan Oluttupa: Partynen eXperience.

Peurunka: Trubaduuri Mika Rämä.

Poppari: Melodisen popin musaklubi. Päättömät ep-kiertue, Nuppu Oinas.

Revolution: Samae Koskinen.

Veturitallit: Kiskoklubi: Tasteful Turmoil, Perpetual Rage, My Fair King.

Lauantaina 2.3.

Ale Pupi: The Vincents.

Escape: MK8, Evarist.

Harry’s: Pint O’ Times.

Hemingway’s: Rane Rautiainen & Paha Kaksonen.

Ihana: Ilpo Kaikkonen.

Juoma: Paha Ikoni & TakaLaiton.

Katse: Have You Ever Seen The Jane Fonda Aerobic VHS + Sekret Teknik.

London: Joku Paikallinen bändi.

Luotsivene: Jari Vilja Rock ’n’roll Band.

Lutakko: Arion Tyrantti.

Musta Kynnys: Partasen Pörinä ja Pauke.

Muurmanni: Plastic Heels.

Palokan Pelimannitalo: Kopla.

Poppari: Jazz Jkl Live: Jukka Eskola Soul Trio.

Rentukka: Club Kaappi: DJ Kim Petrell.

Sherwood: Jerry & The Beatberries.

Vemmelsääri: Ninety.

Ylä-Ruth: Pinehill Brothers.

Sunnuntaina 3.3.

Aaltosali: Loiskis trio.

Jyväskylän helluntaiseurakunta: Urkutaiteilija Matti Pesonen: Kaikuja-konsertti.

Kivistön Työväentalo: Seireenit.

Kuokkalan kirkko: Lattarimessu.

Palokan Pelimannitalo: Kupla.

Taulumäen kirkko: Mauno Kuusisto 100 vuotta juhlakonsertti.

Vaajakosken urheilutalo: Sininen ja valkoinen -harmonikkakonsertti.

Maanantaina 4.3.

Kivistön Työväentalo: Kestävät.

Tiistaina 5.3.

Hannikaissali: Juhani Heinonen -viulukilpailu.

Kivistön Työväentalo: Timo Leppänen.

Lutakko: Alestorm, Skålmöld, Bootyard, Bandits.

Vakiopaine: Takapotku ja Vuo.

Keskiviikkona 6.3.

Hannikaissali: Juhani Heinonen -viulukilpailu.

Juoma: Music That Divides You.

Kaupunginteatteri: Jyväskylä sinfonia: Juhani Heinonen -viulukilpailun finaali.

Torstaina 7.3.

Lutakko: Cleaning Women.

Poppari: Bosswell.

Vakiopaine: Moly & Liina Harja.

Listaus perustuu keikkapaikkojen kotisivuillaan ilmoittamiin tietoihin. Jos tapahtumasi puuttuu, ota yhteys: riikka.mahlamaki-kaistinen@keskisuomalainen.fi.