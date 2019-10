Kevyempää melodista vai rajumpaa räimettä? – Valitse runsaasta livemusiikkitarjonnasta omat suosikkisi

Alla on tukeva lista elävän musiikin tarjontaa loppuviikolle ja vielä ensi viikon alkuunkin. Jokaiselle pitäisi löytyä jotain omaan makuun. Tai sitten voi yllättää itsensä aivan uudenlaisella musiikkivalinnalla.

BRA

Pe 1.11. Gettomasa

ESCAPE

Pe 1.11. Insomnia pres. MK8 X Evarist, JayJay & Makodan

FREETIME

Pe 1.11. Halloween feat. special guest

HARRY’S

Pe 1.11. Kruuvaus

La 2.11. Kruuvaus

HIMOS AREENA

Pe 1.11. Jannika B

La 2.11. Klamydia

JUOMA

To 31.10. Pretty Wild Ones / The Freaks

Pe 1.11. MadCrow

La 2.11. Refusal / Skeletal

Ke 6.11. Greg Note -all in one

KIVISTÖN TYÖVÄENTALO

Su 3.11. Erkki Mustikkamäki & Tähtivyö

LONDON

Pe 1.11. Beatwave

La 2.11. Beatwave

Pe 1.11. Melymbrosia trio

LUTAKKO

To 31.10. The Bellrays, Freddy And The Phantoms, Mary Ann Hawkins

Pe 1.11. Insomnium, Bloodred Hourglass

La 2.11. Martti Servo Kolmistaan

MUSTA KYNNYS

La 2.11. The Braineaters plays The Misfits, Live Undead plays Slayer

MUURMANNI

Pe 1.11. Kivistö & Tyni

PALOKAN OLUTTUPA

La 2.11. Niko Rimbacher Boogie Trio

PALOKAN PELIMANNITALO

Su 3.11. Hiekkavirran sisarukset vierainaan Eero Hautsalo

PAVILJONKI

Ke 6.11. J. Karjalainen

PEURUNKA

To 31.10. Minna Äikäs Duo

Pe 1.11. Steve ’n’ Seagulls

La 2.11. Popeda

Ke 6.11. Tanssiorkesteri Rosteri

POPPARI

To 31.10. Jazz Jkl Live: Jussi Lehtonen Quartet

Pe 1.11. Kaija Kärkinen & Ile Kallio

REVOLUTION

Pe 1.11. Pete Parkkonen

REVONTULI

La 2.11. Janne Tulkki & Tulinen sydän

SHERWOOD

La 2.11. MadCrow Acoustic

TAPIOLA

Ti 5.11. Kyläpelimannit, Hannu Wacklin

VAKIOPAINE

Pe 1.11. Amuri & Samanna

Su 3.11. Kapun lauluklubi: Martti Suosalo & Pekka Tegelman

YLÄ-RUTH

La 2.11. U. Pasanen