Kickstart-sisäfestivaali tekee paluun pyöreitä vuosia täyttävän Tanssisali Lutakon juhlavuoden alussa

Vuosina 2001–2010 Tanssisali Lutakossa järjestetty Kickstart-sisäfestivaali palaa klubin 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Samalla vuodesta 2015 vietetty Jyväskylän Garagefest vetäytyy "määrittelemättömän pituiselle tauolle", Jelmu kertoo tiedotteessaan.

Vaihtoehtorockiin painottunut Garagest sai alkunsa Joensuun Kerubi-klubilla 2014. Seuraavana vuonna tapahtumaa vietettiin samana viikonloppuna myös Jyväskylässä Tanssisali Lutakossa. Toistaiseksi viimeisen kerran Garagefest järjestettiin Jyväskylässä tammikuussa 2019. Festivaali oli loppuunmyyty.

Jelmun tiedotteen mukaan Garagefest-konsepti koettiin hieman hämäävänä ja rajoittavana.

– Hämäävänä siksi että Joensuussa on ollut samanniminen yksipäiväinen festivaali samaan aikaan kun Jyväskylässä on samalla nimellä järjestetty kaksipäiväistä festivaalia osittain eri ohjelmistolla, parhaimmillaan jopa kolmipäiväisenä jos viimeksi festivaaliviikon torstaina järjestetty ennakkoklubi lasketaan mukaan. Usein Garagefestiin on liitetty odotuksia garagerock-festivaalista, jota se ei juurikaan ole edustanut, joinain vuosina puhdasta garagerockia ei ohjelmistossa ole ollut lainkaan.



– Kickstart voi nimensä puolesta pitää sisällään oikeastaan mitä vaan, joten Lutakon 30-vuotisjuhlienkin kunniaksi tuntui oikealta ajatukselta kaivaa vanha nimi varastosta uusiokäyttöön, Tanssisali Lutakon promoottori Raine Pulkkinen sanoo tiedotteessa.

Tulevan Kickstartin ohjelmisto on ideoitu osittain yhdessä Jelmun edellisen promoottorin ja festivaalin alunperin perustaneen Matti Salmelan kanssa.

– Lavalle poimitaan tasokas kattaus musiikkia valtavirtaa vältellen ja genrerajoja rikkoen, Pulkkinen lupaa tiedotteessa.

Festivaali järjestetään K18-ikärajallisena Tanssisali Lutakossa 24.-25.1.2020. Tapahtuman ohjelmisto lupaillaan julkaista lähiaikoina.