Kirkon kasvatuksen päivillä Ubiikki, Diandra ja lauluyhtye Rajaton

Kirkon kasvatuksen päivät kokoaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen ammattilaiset Jyväskylän Paviljonkiin 8.–10. tammikuuta Paikalle odotetaan yli tuhatta osallistujaa, esiintyjää ja näytteilleasettajaa – mutta myös mielenkiintoisia artisteja.

Tapahtuma on suunnattu kirkon kasvatusalan työntekijöille, mutta tarjolla on myös avointa ohjelmaa. Esiintyjinä nähdään muun muassa rap-artisti Uniikki sekä laulaja Diandra, lauluyhtye Rajaton, tähtitubettaja By Selma sekä Demi-lehden päätoimittaja Päivi Lehtomurto.

Vuoden 2019 kasvatuksen päivien teemana on rauha. Tarkoituksena on inspiroida rauhankasvatusta eri osa-alueilla, kuten kouluissa, perheissä, yhteiskunnassa – ja koko maailmassa.

Paneelikeskustelu otsikolla Saako toisen uskonnosta kysyä? käydään Paviljongin Wilhelm-salissa keskiviikkona 9. tammikuuta kello 14.30–16. Aiheesta alustaa Saila Poulter Jyväskylän yliopistosta. Tilaisuus on avoin kaikille Jyvässeudun opetus- ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

Veturitalleilla 9. tammikuuta kello 9–10.30 pidettävä Ennen kuin jotain ikävää tapahtuu -työpaja pureutuu tehostettuun nuorisotyöhön ja kriisityöhön. Tilaisuus on avoin kaikille Jyvässeudun kasvatus- ja nuorisotyössä toimiville.