Kitty M: Aikuinenkin nainen kelpaa malliksi kokoon tai ulkonäköön katsomatta

Kitty M., 46, on nainen, joka rakastaa pin up -mallina olemista sekä alan kisoja.

– Kuulun maailman suurimpaan Pin up -ryhmään, The Luscious Ladiesiin. Viime vuonna Luscious Ladies rantautui myös Suomeen, ja kuulun yhdistyksen Suomen jaostoon. Teemme hyväntekeväisyystempauksia, esiinnymme sponsoriemme tapahtumissa ja järjestämme kilpailuja. Lyhyesti jaamme hyvää mieltä kaikille, olemme positiivisen ajattelun lähettejä.

Kitty M on myös itse järjestänyt pin up -kursseja kansalaisopiston alaisuudessa genrestä kiinnostuneille naisille.

– Minulle alternative-malleilu tarkoittaa malleilua, jossa ei ole ikä-, koko- tai ulkonäköpaineita. Saat olla oma itsesi, kelpaat sellaisena kun olet. Tämä onkin mahtava vastaisku nykymalli-ihanteelle. Itse olen täysin harrastelijamalli, mutta käyn paljon erilaisissa kuvauksissa. Kuvaukset ovat ihana vastapaino arjen kiireen ja harmauden keskellä. Kaikki kuvaukset tehdään hyvällä maulla.

Pin up -kilpailuihin Kitty M. on osallistunut neljä kertaa, joista tuliaisina on ollut kaksi ensimmäisen perintöprinsessan titteliä sekä yksi yleisön suosikki -palkinto.

– Tänäkin vuonna aion osallistua joihinkin kisoihin. Kilpailuista ammentaa aina jotakin uutta ja saa uusia, mahtavia kavereita.

Kitty M. harrastaa erilaisia kuvauksia. Kuva: Perttu Karttunen

Kuvistaan Kitty M. saa pääasiassa erittäin positiivista palautetta, vaikka ainahan jokunen närä-äänikin mukaan mahtuu.

– Kuvani tehdään aina hyvän maun rajoissa, "strategiset" paikat pysyvät piilossa. Tarkoitus ei ole paljastella liikaa, Kitty M. sanoo.

– Uusiin, erilaisiin kuvausprojekteihin on kyselty, joten kuvauksia on nykyisin melkeinpä joka kuukausi. Uusimpana on tulossa keskiaikaan sijoittuvia kuvauksia.

Sähköalan yrityksessä asiakaspalvelussa ja toimistossa päivät työskentelevällä naisella on kuvausvuosia hurjasti takana. Pin upin hän löysi elämäänsä 5–6 vuotta sitten.

– Lopullisen syttymisen pin up -touhuun koin, kun osallistuin Sini Arielin pin up -mallikurssille. Tämä on avannut niin monia uusia ovia ja mahdollisuuksia elämässäni, että joskus ihan ihmettelen itseksenikin moista.

Kitty M:n voi löytää Instagramista ja kysyä lisää aiheesta.