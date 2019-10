Kohta pääsee lepovuoroon – Virpi Saastamoinen astuu isänsä saappaisiin Unijukan yrittäjäksi

Unijukan yrittäjä Eero Saastamoinen on huomannut erikoisen ilmiön. Vaikka jokaisella Keljonkankaan myymälään astuvalla asiakkaalla on kokemusta sängyistä, yllättävän harva tietää, millainen vuode hänelle oikeasti sopii.

– Monella asiakkaalla on selkävaivoja, koska patja on liian vanha. Sellaisesta patjasta sanotaan, että se on kuollut. Siinä ei ole enää tarvittavia ominaisuuksia, Saastamoinen sanoo.

Sänkykauppiaan tehtävänä on tuntea tuotteensa läpikotaisin. Sen jälkeen hän kuuntelee asiakkaansa tarpeita ja myy tälle oikeanlaisen tuotteen. Usein se löytyy, mutta jos kriteerinä on pelkästään halpa hinta, voi tulla vaikeuksia.

– On pitkää, pätkää, laihaa, tukevaa, hyvin tukevaa. Nämä pitää kaikki huomioida.

– Täytyy kysyä kysymyksiä, jotta oppii, mitä ihminen haluaa. Täytyy korjata, jos menee väärin. Ei voida myydä riippumattoa painavalle tai kivikovaa sänkyä 50-kiloiselle. Meillä pitää olla moraalikin korkealla, eli pelkästään hintalapun ohjaamana ei tehdä työtä. Halutaan, että ihminen tulee toistekin. Näin on käynytkin, Saastamoinen sanoo.

Myymälässä on kauppiaan sanoin 70 nukkumapaikkaa hintahaarukalla 300–5 000 euroa. Niitä kokeilemalla etsitään oikeanlainen tuote.

Suurin osa tuotteista tulee Suomesta, eli Närpiöstä, Seinäjoelta tai Kiteeltä. Jonkin verran on myös Virosta, Ruotsista ja muutamia erikoispatjoja Italiasta.

Sänkyjen maailma on kirjava. Tuotteita on futoneista älyvaahtomuoveihin ja runkopatjoista moottorisänkyihin. Jousitusratkaisut ovat moninaisia, ja huipputeknologian ohella sängyssä voi olla vaikkapa hevosen jouhia sekä muita luonnonmateriaaleja.

– Uusia, kivoja juttuja tulee ajoittain, kuten vesityyny. Se on vielä monille tuntematon, mutta siitä tulee erittäin hyvää palautetta, Eero Saastamoinen sanoo.

Sänkymaailman trendejä on, että jenkkisänkyjen myynti on laskussa. Joitakin vuosia sitten orastanut futon-patjan kysyntä on lähes loppunut, mutta moottorisänkyjä menee nyt yhä enemmän ja kaiken ikäisille.

– Lisäksi alalla on uutta se, että älyvaahtomuovien maailma on laajentunut, mutta kaikki eivät ole yhtä laadukkaita, Saastamoinen sanoo.

Keljon Citymarketin yhteydessä toimiva myymälä juhli alkuvuodesta 10-vuotispäiväänsä. Liike vaihtaa omistajaa perjantaina 1.11. vietettävissä juhlissa.

Kaikkiaan 43 vuoden myyntiuran tehnyt Eero Saastamoinen jää eläkkeelle, ja isoihin saappaisiin astuu tytär Virpi Saastamoinen.

Tytär on sänkykauppiaana noviisi, mutta kokenut talousihminen. Virpi Saastamoinen on työskennellyt S-ryhmässä 16 vuoden ajan, ja S-pankissa sen perustamisesta saakka. Isä mentoroi tytärtään kevääseen asti.

– Alassa on paljon opeteltavaa, mutta sen verran tunnen Virpiä, että varmaan onnistuu. Hänellä on paremmat koulunumerot kuin minulla ja hän ymmärtää somen päälle. Minä en osaa kunnolla enteriä painaa, Eero Saastamoinen naurahtaa.

Graafisen alan kokemusta omaava Virpi Saastamoinen aikoo panostaa sosiaaliseen mediaan ja mainontaan.

Hän mietti isän saappaisiin astumista tarkkaan, mutta koki sen lopulta oikeaksi päätökseksi.

– Päätöksen tehtyäni en ole katunut. Olen vielä siinä iässä, että mahtuu uutta tietoa päähän. Tässä saa haastaa ja kehittää itseä, Virpi Saastamoinen toteaa.