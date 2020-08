Koira unohtaa uintitaidon pentuiän jälkeen, mutta oikean tekniikan voi oppia uudelleen koirauimalassa

Seppälänkankaalla on toiminut vuodesta 2017 asti koirauimala. AquaBarks-uimalassa koirat pääsevät harrastamaan vesiliikuntaa tavallisessa uima-altaassa, pienemmässä lämminvesialtaassa ja vesijuoksumatolla. Tiloissa järjestetään myös koirahierontaa ja muita hoitoja.

– Iso allas on tarkoitettu pääasiassa terveille koirille. Lämminvesialtaasta taas hyötyvät esimerkiksi vanhat koirat ja koirat, joilla on nivelrikkoa tai muita vaivoja. Se on enemmän vesiterapiaa kuin uimista, kertoo Tarja Urpilainen.

Urpilainen pyörittää uimalaa yhdessä kollegansa Ansku Lehtosen kanssa.

Ajatus koiran viemisestä uimatunnille saattaa kuulostaa kummalliselta, mutta siitä on koiralle paljon hyötyä. Uiminen muun muassa vahvistaa tehokkaasti koiran syviä lihaksia.

– Jos syvät lihakset eivät ole kunnossa, koiran selkä notkahtaa helposti. Meillä käy sen takia paljon koiranäyttelyporukkaa, he haluavat saada koiran ryhtiä paremmaksi. Uimalla voidaan treenata myös monipuolisesti lihaskuntoa ja kestävyyttä, Urpilainen kuvailee.

AquaBarksin koirauinnit ovat aina ohjattuja. Uintivalmentaja on koiran apuna altaassa, ja omistaja kävelee uivan koiran edellä altaan vieressä olevaa kävelytasoa pitkin. Urpilaisen mukaan ensimmäisellä kerralla jännittävin osuus on yleensä koiran saaminen altaaseen.

– Harva koira ryntää suin päin altaaseen. Koira houkutellaan ramppia pitkin veteen namien tai lelun avulla.

Myös vettä vieroksuva koira voi oppia nauttimaan uimisesta.

– Tänne tulee paljon koiria, jotka eivät ole ikinä suostuneet uimaan järvessä, ja heistäkin on saatu ihan hyviä uimareita, Urpilainen vakuuttaa.

Koira ei yleensä osaa uida luonnostaan oikealla tekniikalla.

– Pennut ovat tosi hyviä uimareita, niiden tassut lähtevät tekemään uintiliikettä heti kun ne nostetaan vedenpinnan yläpuolelle. Puolen vuoden iässä uintitekniikka saattaa kuitenkin olla jo väärä, Tarja Urpilainen kertoo.

Koira voi esimerkiksi yrittää laukata vedessä. Jos koira ei ymmärrä, että vesi kannattelee sitä, se saattaa paniikissa uida liian pystyssä asennossa ja potkia etutassuilla veden pintaa. AquaBarksissa koirilla onkin aluksi päällään uintiliivi.

– Liivi on uintivalmentajan apuna koiran ohjaamisessa ja auttaa koiraa löytämään oikean uintiasennon. Tarkoituksena ei ole, että koira kelluu kuin korkki altaassa, vaan että se oikeasti ui, Urpilainen selventää.

Kun koira oppii oikean tekniikan, liivi voidaan ottaa pois tai vaihtaa pienempään, riippuen myös koiran rakenteesta. Mäyräkoiran kaltaiset pitkäselkäiset ja lyhytjalkaiset rodut tarvitsevat Urpilaisen mukaan usein enemmän tukea uidessa.

Kaikki koirat voivat silti harrastaa uimista.

– Meillä käy läpi vuoden kaikenrotuisia koiria, aivan pienestä chihuahuasta lähes metrin korkuiseen tanskandoggiin.