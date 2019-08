Pari viikkoa sitten uutisoitiin syntyvyyden vähentyneen Suomessa viime vuosina huimasti. Viime vuonna syntyi 47 577 vauvaa. Se on vähemmän kuin koskaan 150 vuoden aikana. Vertailukohdaksi uutisoinnissa otettiin koiranpennut, joita Suomen Kennelliiton mukaan rekisteröitiin viime vuonna 45 748. Kaikkia koiria ei rekisteröidä, vaan määrä on todellisuudessa vielä suurempi.

Keski-Suomen Kennelpiirin varapuheenjohtaja Seppo Tarvainen huomasi myös uutisoinnin. Koirien kasvattajana hän on todennut, että koiria halutaan ostaa yhä innokkaammin. Hänellä ja Anna-Liisa Tarvaisella on Eräaamun Kennel Vehniällä.

– Ihmiset ovat pitäneet koiria 14 000 vuotta. Ihmisen ja koiran suhde periytyy sieltä. Suomessa on noin 700 000 koiraa ja niistä Suomen Kennelliiton rekisteröimänä 530 000. Se kertoo siitä, että koiralla on yhteiskunnassa suuri merkitys.

Tarvaisille tuli ensimmäinen lyhytkarvainen saksanseisoja vuonna 1999, kun heidän poikansa Mika alkoi metsästää ja halusi oman koiran metsästykseen.

– Seppo innostui heti asiasta, mutta minä en ollut ajatuksessa mukana samalla tavalla. Lähdimme katsomaan pentua, ja olin varma, että kun pentu hyppää pojan syliin, se on menoa. Pentu tuli meille, ja minusta tuli saman tien koiraihminen, Anna-Liisa Tarvainen sanoo hymyillen.

Tarvaiset ovat huomanneet omassa elämässään ja järjestötoiminnassa sen, että koira tuo mukanaan paljon elämäniloa.

– Ihmisillä on usein kiireinen elämänrytmi, työelämässä ja vaaditaan paljon. Kun tulet kotiin, niin onhan se mukavaa, kun siellä on iloinen hännänheiluttaja. Kaikki yhdessä tekeminen on hyvin tärkeää henkiselle hyvinvoinnille. Kun koiran kanssa treenataan jotain, sitä voi verrata urheiluun, jossa tulee onnistumisen riemuja, Seppo Tarvainen toteaa.

Keski-Suomen Kennelpiirissä on hyvin aktiivista toimintaa. Yksi esimerkki on kaverikoiratoiminta, joka tekee yhteistyötä esimerkiksi vanhustentaloissa.

Anna-Liisa Tarvaisella on omakohtainen kokemus siitä, miten koira voi vaikuttaa myönteisesti terveyteen.

Hänellä todettiin vuonna 2000 reuma, ja hän oli hyvin sairas. Perheeseen tullut Eräyön Darla tavallaan pakotti Anna-Liisan liikkumaan, vaikka se teki kipeää.

– Darla oli viisas koira. Kun laitoin lenkille lähtiessä avaimet maton alle ja kun tulimme takaisin, en saanut kivuilta avainta lattiatasosta. Koira otti avaimen ja antoi sen minulle.

Lenkilläkin Darla käveli rauhallisesti. Lenkin jälkeen se meni Anna-Liisan viereen lepäämään sohvalle. Se selvästi tajusi, että emäntä on kipeä.

– Jatkoin lenkkeilyä ja myöhemmin olen voinut vähentää reumalääkitystä. Liikun edelleen koirien kanssa joka päivä. Reuma on osittain henkisestäkin olosta kiinni. Kun voi henkisesti hyvin, reumakin voi paremmin, Anna-Liisa Tarvainen kertoo.

Koiran hankinta vaatii pitkää harkintaa. Seppo Tarvainen sanoo, että koira tulisi hankkia luotettavalta kasvattajalta. Suomessakin on pentutehtailua, ja se pitäisi saada hänen mukaansa markkinoilta pois.

– Siinä tulee ostajat tärkeään rooliin, että katsovat keneltä ostavat. Se on valitettavaa, että tehtailua on ja sitä vastaan tehdään töitä koko ajan. Koiran hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että otetaan pentu kunnon kasvattajalta.

Tarvainen jatkaa, että koiran hankintaa miettiessä pitää muistaa, että lemmikki vie paljon rahaa.

– Monille voi tulla yllätyksenä rahan meno. Suuri töppäys on jättää vakuutus ottamatta, vaikka toivottavasti vakuutukseen sijoitettua rahaa ei tarvitse koskaan käyttää.

Seppo Tarvainen on aktiivisesti mukana Keski-Suomen Kennelpiirin toiminnassa ja lisäksi hän on Suomen Kennelliiton valtuustossa.

Erityisen tyytyväinen hän on siihen, että Keski-Suomen Kennelpiirille saatiin viime vuonna yli 400-neliöiset toimitilat Laukaan Rokkakankaalla.

– Ratkaisevin asia oli, kun saimme Keski-Suomen toimintakeskukselle Euroopan maaseuturahastosta lähes 200 000 euron tuen elyn kautta. Saimme hankittua entisen teollisuushallin edullisesti ja kunnostustyöt ovat pihan asfaltointia vaille valmiit. Nyt meillä on kokoustilat ja koirakoulutustilat samassa, Tarvainen sanoo.

Neljätoista pentua oli iloinen yllätys

Tarvaisten kotona Vehniällä elettiin 12.5. jännittäviä hetkiä, kun Eräaamun Debin pennutus alkoi. Sitä kestikin 20 tuntia, kun pentueeseen syntyi kahdeksan urosta ja kuusi narttua.

– Ensimmäiset kaksi viikkoa on todella kovaa aikaa, että saa pennut pysymään hengissä. Emällä on kuusi nisää ja maitomäärä ei riitä millään. Lisämaidon juottaminen pullosta oli minun ja Anna-Liisan tehtävä. Jaettiin pennut kahteen ryhmään ja vuorotahtiin niitä siirrettiin nisille ja pullolle, Seppo Tarvainen kertoo.

Tarvaiset syöttivät pentuja kahden tunnin välein. Yöunet jäivät niinä viikkoina heille hyvin vähäiseksi.

Koirille tarkoitettua äidinmaidonvastiketta meni jauheena kuusi kiloa. Kolmen viikon iässä pennuille voidaan antaa velliä ja neliviikkoisena kiinteää ruokaa.

– Sitten kun voi antaa muutakin kuin maitoa, alkaa jo helpottaa ruokinnan suhteen. Pihalla oli kesäkuussa vilskettä, kun pennut pääsivät ulos. Toivon, ettei pentuja tulisi tällaista määrää, kun joku aloittaa kasvattajatyön. Tämä oli meille 11. pentue, eli meillä on kokemusta ja osasimme varautua työmäärään. Olihan se tietysti yllätys, kun syntyi 14 pentua. Aiemmin pentueet ovat olleet pienempiä. Nyt pennut ovat onnellisilla omistajilla. Yhden eli Gerin jätimme itsellemme, Seppo Tarvainen sanoo.