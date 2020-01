Koirat ja omistajat pääsevät Jyväskylän keskustassa omaan kahvilaan – koirille tarjolla ilmaisia maistiaisia

Jyväskylän keskustassa avattiin viime marraskuussa koirakahvila Wuffeli, jossa on valikoimaa sekä koirien omistajille että koirille. Koirakahvila oli pitkään Kirsi Kautiaisen haaveena ja hän toteutti sen äitinsä Riitta Kautiaisen kanssa.

– Minulla on ollut koiria pienestä pitäen ja tälläkin hetkellä niitä on neljä. Olen kouluttautunut ravintola-alalle ja siksi tuntui luontevalta perustaa koirakahvila. Meillä on kahvilassa pieni myyntipiste, jossa on myytävänä erilaisia koiratarvikkeita. Perusajatus on, että koirat pääsevät tulemaan sisälle. Välillä on joku omistakin koirista täällä, Kirsi Kautiainen kertoo.

Myynnissä on erilaisia kahvilatuotteita, jotka ovat itse leivottuja tai lähileipomoiden tuotteita. Valikoimassa on myös kahvilassa valmistettuja vohveleita, joihin voi valita makean tai suolaisen täytteen. Lisäksi on tarjolla salaattipöytä koko päivän.

– Täällä on myös mahdollisuus pitää pienimuotoisia tilaisuuksia koirien kanssa. Meillä oli Keski-Suomen villakoirat -yhdistyksen pikkujoulut joulukuussa ja täällä oli parikymmentä koiraa. Koirat olivat hyvin keskenään ja se oli tosi kiva tapahtuma. Lisäksi meillä on ollut yhdet koirasynttärit. Ylipäänsä koirat saavat olla kahvilassa vapaana tai hihnassa. Omistajan pitää tietää, miten oma koira käyttäytyy muiden koirien kanssa, Riitta Kautiainen sanoo.

Juhlia ja erilaisia tilaisuuksia varten Kirsi tekee muun muassa pieniä koirille sopivia muffinseja ja keksejä.

Kautiaiset sanovat, että koirakahvila-idea rajaa osan asiakkaista pois. He sanovat, että kahvila on otettu ilolla vastaan ja moni kysyy ovella, että saako koira oikeasti tulla sisälle.

– Negatiivisuutta ei ole tullut vastaan. Allergikot tietävät, ettei heidän kannata tulla tänne. Koirien ilmeistä näkee, että ne miettivät, mihin me tultiin ja ne ovat innoissaan ja kiinnostuneita. Joitakin koiria jännittää uusi paikka, mutta sitten ne ovat rentoutuneet. Koirat saavat myös ilmaiseksi maistiaisia meillä myynnissä olevista tuotteista, Riitta Kautiainen sanoo.