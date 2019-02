Kokenut strippari: On oikein muuttaa alastoman vartalon ihailu rahaksi

Irina Tundra, 31, tutustui työnsä puolesta Jyväskylään 2011 Jyväskylän Sexhibition-messuilla. Stripparina toimiva nainen olisi kuitenkin halukas käymään Jyväskylässä useamminkin työn merkeissä.

– Tulen ravintola- tai yksityiskeikalle heti, kun tilataan! Kokemukset Jyväskylästä ovat positiiviset, ostan esimerkiksi kaikki työtarvikkeet nykyään Jyväskylän Anti-Shopista.

Tänä vuonna tulee 10 vuotta siitä kun nainen aloitti stripparina.

– Olen aina halunnut esiintyä, rakentaa omaa showta ja esittää sitä. Myös työ eroottisena mallina kiinnosti nuorempana. Aloitin mallina miestenlehdissä, mitä kautta tapasin striptease-alan toimijoita. Kävin messuilla, private striptease -paikoissa ja ravintolan erotiikka-illoissa katsomassa, mitä työ pitää sisällään. Ja työ oli mielestäni sellainen, mitä halusin tehdä.

Nykyisin naista ei miestenlehtien sivuilla nähdä.

– Niihin halutaan paljon rohkeampaa kuin mitä suostun tekemään, tai sitten niistä ei makseta tarpeeksi.

Jäljelle ovat jääneet strippaamisen ohella glamour-, alaston-, alusvaate- ja bikinimallin työt. Tundra myös ohjaa aloittelevia kuvaajia sekä muita malleja glamourkuvauksissa.

Mikä ammatissasi viehättää ja kuinka kauan nainen pystyy ammattia harjoittamaan?

– Tässä työssä on niin paljon hyvää, kuten itsenäisyys ja vapaus. Olen itseni pomo, määritän hintani, rajani, työvuoroni ja brändini. Voin matkustaa miltei minne päin vain länsimaita ja saada töitä samana iltana ilman sen ihmeempää hakuprosessia. Elätän itseni tanssimalla muutaman kerran viikossa, sen sijaan että kävisin töissä joka päivä kahdeksan tuntia. Tämä on myös luovaa työtä, saan itse suunnitella omat showni ilman mitään rajoituksia.

– Minusta tätä ammattia voi lisäksi harjoittaa just niin kauan kuin itse haluaa, ja pystyy siihen fyysisesti ja henkisesti.

Olet myös promoottori. Mitä tämä työ pitää sisällään?

– Sanon, että kaikki, missä tarvitaan naiskauneutta. Eli esimerkiksi erilaiset yrityksen, brändin tai tuotteen edustustehtävät, tuote-esittelyt, kuvaukset, mutta myös toimiminen VIP-emäntänä, tunnelman nostattajana tai varikko- ja kehätyttönä.

Ollakseen strippari, täytyykö ihmisellä olla erityinen suhde seksiin tai erotiikkaan?

– Ei minun mielestäni. Stripparit ovat seksuaalisesti yhtä monenkirjavaa porukka kuin ei-stripparit. Minusta striptease on show, jossa alastomuus on olennaisessa roolissa, mutta se on seksuaalisesti kiihottava vain sellaiselle katsojalle, joka sen niin haluaa kokea. Minusta alastomuus ei automaattisesti tarkoita seksiä ja erotiikkaa. Ennemminkin tässä työssä pitää olla erityinen suhde alastomuuteen, että alaston vartalo ei ole mitään mitä hävetä tai peitellä. Naisvartaloa ja ylipäätään hyväkuntoista vartaloa ihaillaan ja seksualisoidaan koko yhteiskunnassamme, joten minusta on ainoastaan oikein, että muutamme sen pääomaksi, Irina Tundra sanoo.