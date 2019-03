Komeettamaisesti kotimaisen festarikentän kärkikahinoihin nousseen laukaalaisfestivaalin ohjelmisto valmis – viimeisin lisäys yhdysvaltalainen Kamelot

Laukaan Peurungassa ensi heinäkuussa neljättä kertaa järjestettävä John Smith Rock Festival on julkistanut koko ohjelmistonsa. Viimeiset ulkomaiset lisäykset ovat yhdysvaltalaisen power metalin veteraaniksi laskettava Kamelot sekä sveitsiläinen raskasta progressiivista rockia soittava Cellar Darling. Kotimaasta ohjelmistoa täydentävät vielä teollisuusmetalliyhtye Fear of Domination ja kansainvälistäkin suosiota nauttiva folk metal -yhtye Turisas.

John Smith Rock Festivalin ohjelmisto on kokonaisuudessaan seuraava: Arch Enemy, Amorphis, Amaranthe, Kamelot, Insomnium, Stam1na, Sólstafir, Avatar, Michael Monroe, Mokoma, Swallow the Sun, H.E.A.T., Gloryhammer, The 69 Eyes, Wintersun, Viikate, Jinjer, Omnium Gatherum, Turisas, Ruoska, Cellar Darling, Kontrust, Fear of Domination, Bloodred Hourglass, Arion, Antony Parviainen Trio plays Iron Maiden sekä Excalion.

Laukaalaisfestivaali on nopeasti vakiinnuttanut asemansa kotimaisen festivaalikentän kärkikahinoissa. Tapahtuma äänestettiin viime vuonna rocklehti Soundin ja musiikkisivusto Kaaoszinen lukijaäänestyksissä vuoden parhaaksi festivaaliksi.

Festivaali järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa kolmipäiväisenä.