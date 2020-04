Korona tyhjensi keskustan kadut – julkisilla paikoilla ei haluta näyttäytyä

Ajomatka Seppälästä keskustaan sujuu poikkeuksellisen jouhevasti. Tourulan rampit ovat yhtä vilkkaat kuin juhannusyönä.

McDonaldsin autokaistan jono kiertää rakennuksen ja yltää Tourukeskuksen parkkipaikalle asti.

Vihreä aalto toimii eikä vaarallisia kaistanvaihtoja tapahdu. Ei ole kaistan vaihtajia.

Pysäköintitaloissa on vapaana satoja paikkoja. Sokoksen parkkihallissa myös autot pitävät fyysistä etäisyyttä.

Sokoksen pysäköintitalossa autoja riitti vain parille tasanteelle. Kuva: Sami Rahkonen

Sokoksella rakennetaan parhaillaan uusia tiloja muun muassa Ikean keittiösuunnittelupisteelle. Uuden rakentaminen on lohduttava merkki jatkuvuudesta koronapoikkeusten keskellä.

Työmaan vieressä hissiin menee vain yksittäisiä ihmisiä. Useamman hengen joukko on samaa perhettä.

Kauppakeskuksessa vastaan tuleva väki on pääosin nuoria ja keski-ikäisiä. Kävelykadulla ikäjakauma on pitkälti sama. Vain muutama iäkkäämpi on asioilla. Yhdellä heistä on hengityssuoja.

Kirkkopuiston ympäristön elämä koostuu pitkälti rakennustöistä. Tohina käy Reimarin kulman ja Kirkkopuiston kioskin työmaiden ympärillä.

Kävelykadun yläpäässä vastaan tulee Elina Saari, asianajotoimisto Urtti & Toiviainen Oy:stä.

Saari on tehnyt etätöitä reilut kolme viikkoa Laukaasta mökiltä. Kolmen viikon aikana hän on käynyt kaksi kertaa konttorilla vaihtamassa kansioita.

– Hyvin onnistuu työ myös sähköisesti, hän kertoi kantaessaan kahta kansiokassiaan, jotka tosin osoittavat, että tyystin ilman papereita ei pärjää.

– Teen muutenkin 1–3 päivää viikosta etätyötä, joten minulle tämä ei ole ollut niin iso muutos, hän jatkaa.

Saaren työpäivissä on kuitenkin ollut selvä ero aikaan ennen koronaa.

– Puhelin ei soi niin paljon ja sähköpostia tulee vähemmän. On parempi työrauha, hän sanoo.

Toimistolta kansioita hakenut Elina Saari on tehnyt jo viikkoja etätöitä. Hän uskoo, että koronan muuttama arki jättää jälkensä myös jotain hyvää. Kuva: Sami Rahkonen

Käräjäoikeudet ovat peruneet istunnot koronan vuoksi. Saaren työhön sillä ei ole ollut suurta vaikutusta, sillä työ koostuu pitkälti muista kuin rikosasioista.

Pienten yrittäjien tilanne Saarta säälittää.

– Olen yrittänyt tukea mahdollisuuksieni mukaan pieniä paikallisia toimijoita. Esimerkiksi pääsiäiseksi hain lammasta lähitilalta, hän kertoo.

– Toivottavasti paikallisen suosiminen ja suomalaisten tuotteiden kysyntää lisääntyy ja arvostus omavaraisuuteen kasvaa pysyvästi, hän toteaa.

– Myös kotimaan matkailu saisi piristyä, hän jatkaa.

Saari uskoo, että koronan aiheuttamat poikkeusolot jättävät jälkeensä myös hyvää.

– Monen kaverin Facebook-seinälle tuli aluksi päivityksiä, että on ollut pakko viettää perheen kanssa aikaa. Nyt kun ollaan käyty metsässä retkellä ja oltu yhdessä, on huomattu, että se onkin mukavaa.

Monissa perheissä arki on ollut suorittamista, kun illat on juostu omien ja lasten harrastusten vuoksi. Saari arvelee, että monen arvomaailma jää uuteen järjestykseen.

– Erittäin työorientoitunut tuttu, jonka on ollut pakko olla kotona, on esimerkiksi huomannut viihtyvänsä siellä. Hän huomasi, että työstressi väheni.

Kävelykadulla on tilaa kiirastorstain iltapäivänä. Tavallisesti katu kuhisisi väkeä puolipilvisenä mutta poutaisena kevätpäivänä enenen pääsiäisvapaita.

Nyt sopuisasti samalle kadulle mahtuvat hyvin rattaat, pyörät ja kävelijät.

Ääntä kadulla riittää, siitä pitävät huolta katujen miehet ja naiset, joita istuu penkeillä Kompassin tutumassa, Jyväskeskuksen portailla ja Sokoksen katoksen alla.

Liikkeet toisensa jälkeen ydinkeskustassa kertovat poikkeuksellisista aukioloajoista ja kahvilat sekä ravintolat muistuttavat, että tuotteita myydään mukaan.

Suljettujen ravintoloiden keikkajulisteet muistuttavat, mistä on jääty paitsi. Kuva: Sami Rahkonen

Yliopistonkadulla kävelevä mies sanoo ettei halua juttuun mukaan, koska korona ei ole häntä koskenut. Lyhyen juttelun aikana kuitenkin selviää, että hän on joutunut hakemaan tyttärensä autolla Helsingistä, jonne tämä ehti juuri ennen maan rajojen sulkemista.

Myös kaksi miehen läheistä on kuollut lyhyen ajan sisällä, ja hautajaiset joudutaan järjestämään poikkeusoloissa.

Parturi M-Roomissa Yliopistonkadulla Saana Louhivuoren tuolissa istuu asiakas Kimmo Ansio. Hän käy hiustenleikkuussa säännöllisesti kahden viikon välein.

– Rytmi säilyy myös koronan aikana, Ansio toteaa.

Pelottiko tulla parturiin?

– Ei pelottanut, mutta kyllä järki on pidettävä päässä ja oltava varovainen, hän sanoo.

Louhivuori kertoo, että liikettä siivotaan ja desinfioidaan ahkerasti.

– Myös itsestä pidetään huoli ja tullaan vaan terveenä töihin, hän kertoo.

Ansion vieressä on tyhjiä tuoleja, mutta hän ei ole liikkeen ainoa asiakas.

– Meillä on puhelinjono. Asiakkaita on nytkin jonossa ja tulossa liikkeeseen, mutta he eivät jonota täällä, vaan esimerkiksi kotonaan, Louhivuori kertoo.

Kimmo Ansiota ei pelottanut tulla Saan Louhivuoren parturoitavaksi. Poikkeusoloissa tuolissa istuu yksi asiakas kerrallaan ja muut odottavat vuoroaan kotonaan. Kuva: Sami Rahkonen

Ydinkeskustassa on kello 16 aikaan vähän enemmän väkeä.

Ihmiset kommentoivat tilannetta kysyttäessä muutamalla sanalla, mutta eivät halua esiintyä jutussa nimellä tai kuvalla. Selitykset vaihtelevat etätyöstä eristäytymiseen ja siitä johtuvaan ulkonäköön.

Ihmisten ulkonäössä ei ole mitään kummallista. Suurempi syy lienee se, että nyt ei haluta näyttäytyä julkisilla paikoilla.