Koronakriisi on vienyt monien lapsiperheiden voimia Jyväskylässä. Tämä näkyy muun muassa lastensuojeluilmoitusten vakavoitumisena sekä perheiden palvelutarpeen kasvuna.

Huhtikuussa lastensuojeluilmoitusten määrä pieneni Jyväskylässä noin 12 prosenttia, mikä tarkoittaa 52 ilmoitusta vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Jyväskylän kaupungin lastensuojelun avohuollon johtava sosiaalityöntekijä Saara Keräsen mukaan lastensuojeluilmoitusten määrä on kääntynyt toukokuussa taas kasvuun ja samalla ilmoitusten syyt ovat muuttuneet entistä vakavammiksi.

– Kun valmiuslaki tuli voimaan, jonkin aikaa oli todella hiljaista. Nyt ilmoituksia on alkanut taas tulla normaaliin tapaan, ja ne koskevat usein vakavia perhekriisejä, suurta taloudellista hätää, päihteitä tai väkivaltaa, Keränen kertoo.

Lastensuojeluilmoitukset vähenivät poikkeusolojen aikana paitsi Jyväskylässä, myös valtakunnallisesti. Ilmiö johtuu osin siitä, että muun muassa koulujen ollessa suljettuina ongelmat jäivät helpommin piiloon.

Keräsen mukaan lastensuojelussa onkin oltu huolissaan siitä, mitä apua tarvitsevien kotien seinien sisällä tapahtuu.

Korona-aika on koetellut eniten perheitä, joissa ongelmia on ollut jo valmiiksi. Keräsen mukaan toukokuun aikana on kuitenkin jo tullut paljon yhteydenottoja perheistä, jotka eivät ole aiemmin olleet lastensuojelun asiakkaita.

– Tämä kertoo siitä, että tilanne koettelee perheitä hyvin monella tavalla, Keränen sanoo.

Johtava sosiaalityöntekijä Piritta Huttunen puolestaan kertoo, että vanhemmat itse ottavat nyt lastensuojeluun yhteyttä entistä useammin.

– Vanhempien yhteydenotot liittyvät ennen kaikkea jaksamiseen. Esimerkiksi lasten tukeminen etäkoulunkäynnissä on ollut osalle todella kuormittavaa, varsinkin jos on muutenkin heikot voimavarat. Lisäksi saamme yhteydenottoja liittyen lasten hankalaan käyttäytymiseen: ei enää tiedetä, miten toimia, kun lapset alkavat oireilla niin pahasti, Huttunen sanoo.

Huttunen ja Keränen uskovat, että koronakriisin vaikutukset näkyvät vasta viiveellä.

– Aika näyttää, miten koulujen ja päivähoidon avaaminen vaikuttaa asiaan. Koulut ja varhaiskasvatus ovat kuitenkin perheille suuri tuki, Huttunen toteaa.

Poikkeusolot näkyvät Jyväskylässä myös perheiden ennaltaehkäisevien palveluiden tarpeessa. Esimerkiksi perheneuvolan ja varhaisen tuen yhteydenottojen määrä on kasvussa.

Lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palveluiden palvelujohtaja Päivi Kalilaisen mukaan monilla vanhemmilla sekä koulun väellä on noussut poikkeusolojen aikana huoli etenkin niistä lapsista, joilla on ollut esimerkiksi koulunkäynnin ongelmia jo ennestään.

Kalilainen summaa, että yhteydenotot perheneuvolaan koskevat nyt lähinnä vanhempien kysymyksiä lapsen kanssa toimimisesta ja käyttäytymisestä kotona. Myös kaverisuhteet ja harrastusten puute huolettavat lapsia, nuoria sekä vanhempia.

Lisäksi läheisten tuen väheneminen ja isovanhempien avun puuttuminen on tehnyt perheiden arjesta haastavampaa.

– Alku meni hämmennyksen tilassa myös lapsiperheissä. Vetäydyttiin koteihin, sopeuduttiin rajoituksiin ja pyrittiin etsimään uudenlaista arkea. Nyt yhteydenottoja alkaa tulla taas enemmän, ja ne koskevat ihan arjen kysymyksiä, Kalilainen kertoo.

Päivi Kalilainen on huolissaan siitä, että perheet ovat koronaviruksen pelossa peruneet esimerkiksi perheneuvolan vastaanottoaikoja sekä varhaisen tuen kotikäyntejä.

– Toki kiireettömän hoidon ja tuen ryhmämuotoisia palveluita ja avoimia vastaanottoja on myös suljettu tai siirretty etäpalveluiksi, mutta vain osittain, hän sanoo.

– On aina parempi vaihtoehto, jos asioihin pystytään tarttumaan mahdollisimman aikaisin. Usein jo keskustelu ulkopuolisen kanssa auttaa.

Poikkeustilanne on hankaloittanut monien vanhempien keskinäisiä välejä. Kalilainen toteaa, että muun muassa huono taloustilanne vaikuttaa nyt useiden perheiden arkeen sekä kiristää vanhempien pinnaa.

Myös erotilanteet poikkeusajan järjestelyineen näkyvät lapsiperheiden tuen tarpeessa.

– Olemme huomanneet, että perheiltä vaatii aikamoisia voimavaroja pyörittää tätä arkea. Näkyvissä on paljon aikuisten huolta ja näköalattomuutta, kun ei tiedetä, miten ja milloin tilanne normalisoituu. Kuitenkin läheisistä välittäminen ja huolien jakamisen mahdollisuus auttavat vaativassa tilanteessa eteenpäin, Kalilainen sanoo.