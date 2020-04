Korpilahden kirkon pääsiäiskonsertti soi kiirastorstaina netissä

Kevätillan hämärtyessä – kiirastorstain konsertti lähetetään suorana lähetyksenä Korpilahden kirkosta torstaina 9.4. kello 21.00. Konsertissa esiintyvät jyväskyläläinen näyttelijä Anneli Karppinen, sellisti Ilkka Kauppi sekä pianisti Henrik Nissinen.

Tunnelmallinen konsertti johdattaa kuulijan vuosituhansien taakse kiirastorstain dramaattisten tapahtumien äärelle. Pimeydestä kurkotetaan kuitenkin kohti valoa ja kevään iloa.

Musiikkina kuullaan muun muassa J.S Bachin ja F. Schubertin säveliä.

– Olen Korpilahdelta kotoisin oleva pianisti ja ohjelmapalveluyrittäjä. Perustin ohjelmapalvelu Finlandia Musiikin vuonna 2016, jolloin myös valmistuin musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta. Korpilahden kirkko on restauroinnin jälkeen valtavan kaunis. On harmillista, ettei koron aiheuttamassa tilanteessa pysty järjestämään kirkossa live-tilaisuuksia. Kiirastorstain iltakirkko on ollut Korpilahdella monelle tärkeä pääsiäiseen liittyvä perinne. Siitä sain idean järjestää konsertin internetin kautta, Henrik Nissinen toteaa.

Konsertti on nähtävissä ja kuultavissa osoitteessa https://finlandiamusiikki.fi/live-konsertti ja YouTube Livessä.

Noin 45 minuuttia kestävä konsertti järjestetään yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa.