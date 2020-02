Kortepohjan koulu muuttaa Voionmaankadulle

Kortepohjan koulu muuttaa tämän viikon aikana väistöön Voionmaan kouluun. Vanha koulu puretaan ja tilalle rakennetaan uusi.

Opettajat ja oppilaat ovat valmistautuneet muuttoon henkisesti jo syksystä asti, sillä alun perin muuttamaan piti päästä jo jouluna.

– Voionmaan koululle tehty remontti viivästyi, joten samalla myös meidän muuttomme siirtyi, kertoo musiikin opettaja Kimmo Korhonen Kortepohjan koulusta.

Vaikka henkisesti muuttoon on valmistauduttu jo pitkään, on muutos näkynyt koulun arjessa vasta viime viikkoina, kun pulpetit ja kaapit on tyhjennetty siirtoa varten.

Muutosta lomaviikon aikana vastaavat muuttofirman lisäksi koulun rehtori Päivi Liimatainen sekä koulunkäynnin ohjaajat, joita tulee apuun myös muilta kouluilta.

– Tulossa on vähän erilainen loma. Onneksi takaisinmuuttoon on sitten enemmän aikaa, Liimatainen sanoo.

Takaisin uusiin tiloihin Kortepohjaan koulu muuttaa kesällä 2022.

Oppilaat ovat muutosta innoissaan

– Vaihtelu virkistää, kiteyttää 5B-luokan Niilo Kankainen.

Koulussa muutosta on puhuttu oppilaille jo hyvissä ajoin. Opettajat ovat muun muassa muistuttaneet, että uuteen koulureittiin kannattaa tutustua ennakkoon. Oppilaiden mukaan näin on myös tehty.

– Uusi koulutie on vähän pitempi, mutta ei se haittaa, sanoo Ronja Manninen.

Ensimmäisinä aamuina oppilaille järjestetään kävelylinkki väistökoululle. Kävelylinkissä oppilaat kävelevät yhdessä koulun henkilökuntaan kuuluvien aikuisten kanssa Kortepohjasta Voionmaan koululle. Kävelyreitti kulkee Kortepohjasta Vehkalammen puiston kautta Vesangantien vartta Voionmaan koululle.

Osa oppilaista on jo käynyt Voionmaan koululla, sillä he ovat päässeet suunnittelemaan sinne yhteisten tilojen sisustusta.

Oppilaiden ennakkotietojen mukaan Voionmaan koulu on hieno ja isompi, mutta siellä on ”sikapieni” ruokala.

Kortepohjan koululaisten vanhemmat Anna Vuorenmaa ja Jussi Ahonen haluavat muistuttaa tielläliikkujia, että Voionmaankadulla ja Vesangantiellä liikkuu loman jälkeen paljon pieniä lapsia. Kuva: Sami Rahkonen

Kortepohjan koululaisten vanhemmat iloitsevat, että oppilaat pääsevät väistöön oikeaan kouluun eivätkä joudu pariksi vuodeksi parakkiin. Vanhempia kuitenkin huolestuttaa Vesangantien ja Voionmaankadun vilkas liikenne.

– Liikennettä on todella paljon, nopeudet ovat suuria ja turvavälit pieniä eikä Voionmaan koulun lähistöllä ole hetkeen liikkunut pieniä koululaisia, Anna Vuorenmaa listaa.

– Tämä ei ole normaali aika sille, että liikenteeseen tulee yhtäkkiä koululaisia. Yleensä aihe on esillä syksyisin, Jussi Ahonen huomauttaa.

Liikenteeseen tulee noin 300 alakoululaista ja vajaat 40 koulun henkilökuntaan kuuluvaa. Sekä vanhemmat että koulun väki muistuttavat, että koulumatkan opettaminen on kodin vastuulla.

Vuorenmaan perheessä viidesluokkalaisen Jessican siirtyminen Voionmaalle väistöön havisuttaa myös historian lehtiä. Jessica on jo kolmas sukupolvi Voionmaalla samasta perheestä, sillä Anna ja hänen äitinsä ovat käyneet koulua samassa rakennuksessa.

Kortepohjan nykyinen, 1970-luvulla rakennettu koulu on käyttöikänsä päässä ja puretaan uuden tieltä.

Uuteen päiväkotikouluun tulee esikoulu, alaluokat ja päivähoitolapsia sekä Kortepohjan kirjasto. Lisäksi rakennukseen tulee tilat oppilashuollon, perhekeskustoiminnan ja nuorisotoimen käyttöön.

Kortepohjassa on alkamassa myös kokeilu, jossa lastenneuvola neljästä ikävuodesta lähtien toimii koulun tiloissa.