Kortetmaa kohti korkeinta koroketta

Moni Jyväskylän Kenttäurheilijoiden edustaja lähtee ensi viikon Kalevan kisoihin korkein tavoittein. Yksi heistä on Anniina Kortetmaa. 25-vuotias pikajuoksija valmistautuu puolustamaan mitaleitaan niin 100 metrin kuin 200 metrin juoksussa.

Viime vuonna kannuslainen nappasi 100 metrillä pronssia ja 200 metrillä hopeaa. Vuonna 2018 sadan metrin kilpailusta tuli kultaa, ja nyt sama siintää mielessä toisella matkalla.

– Uskon, että 100 metrin juoksussa vaaditaan omaa ennätystä mestaruuteen, mutta mitali on tavoitteena. 200 metrin juoksuun lähden hakemaan sitä kirkkainta mitalia, eli mestaruus on mielessä, Kortetmaa toteaa.

Sekä kevääseen että kesään on mahtunut haasteita. Kun harjoitukset alkoivat maaliskuussa räntäsateen piiskaamassa Suomessa, oli motivaatio ajoittain koetuksella ja urheilun laittamista tauolle puntaroitiin. Harjoittelu ulkona hallin sijasta heikensi aikoja, mikä johti oman kunnon kyseenalaistamiseen.

– Harjoittelu ei ollut niin progressiivista, mihin aiemmin olen tottunut, nainen kertaa.

Kun kevään edetessä kunto todettiin hyväksi, tuli uusi takaisku vamman muodossa. Pieni repeämä etureidessä esti täysipainoisen harjoittelun ja kilpailemisen neljäksi viikoksi.

Kilpailukauden alkamisen siirtyminen harmitti, mutta odotettu avaus tuli Jyväskylän Motonet GP:ssä heinäkuun alkupuolella.

– Kilpailujen alkamisen jälkeen on harjoiteltu alkuperäisen suunnitelman mukaan. Nyt odotan kunnon nousemista ja aikojen laskemista ennätystasolle. Maksimijuoksulla ennätyksen pitäisi tulla, Kortetmaa hymähtää.

Juoksija näkee uudet ennätykset tavoitteenaan, jopa realistisina sellaisina. Syksyllä tämän kauden tavoitteeksi asetettiin 11,50 alittava aika 100 metrillä, mistä hän on juossut tänä kesänä 17 sadasosan päähän. 200 metrillä oma ennätys on jäänyt kahden kymmenyksen päähän. JKU:n juoksijalla on kirkkaana mielessä, miten tarvittavia sadasosia saa hiottua pois.

– 100 metrillä tarvitsen alkuun hieman terävyyttä, sillä juoksu jää polkemaan paikallaan, eikä lähtö tunnu riittävän voimakkaalta. 200 metrillä tarvitsen lisää kisoja, joiden kautta tasapainoisuus ja vahvuus löytyvät myös juoksun loppuun, hän analysoi.

Ennen Kalevan kisoja Kortetmaa juoksee vielä tänään keskiviikkona yhden GP-kisan Espoossa. 100 metrillä on luvassa kova mittari omasta kunnosta, kun viereen asettuvat muun muassa Suomen kärkiajan tällä kaudella juossut Lotta Kemppinen sekä 2018 EM-kisoissa hopeaa voittanut Gina Lückenkemper.

200 metriä uudeksi mielimatkakseen mainitseva Kortetmaa ei saa tältä matkalta enää startteja, mutta lähtee taistelemaan mestaruudesta odottavaisin mielin.

– Olen tykästynyt 200 metriin, ja koen sen enemmän omaksi matkakseni. Onneksi Kalevan kisoissa on ohjelmassa alkuerät ja loppukilpailu, minkä takia loppukilpailussa pitäisi olla paremmassa vireessä, Kortetmaa uskoo.

Kalevan kisojen jälkeen ohjelmassa on vielä ainakin SM-viestit Kotkassa syyskuun puolessavälissä. Siellä hän ja muut JKU:n juoksijat puolustavat mestaruutta niin 100 metrin kuin 400 metrin viestissä.