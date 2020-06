Koskenharjun kenttä on valmiina kotipeleihin – Lohi uskoo sarjanousuun

Urheiluseura Jyväskylän Lohen puheenjohtaja Heikki Mehtonen istuu Lohikoskella Koskenharjun kentän katsomon varjossa ja katsoo kentälle saapuvaa joukkoa.

– Tähän aikaan ei ole treenejä. Onpa helvetin hyvä, että tulee höntsäilijöitä. Tuollaisesta tulee hyvä mieli, hän toteaa.

Tyytyväisyyteen on muitakin aiheita. Kentälle on vasta valmistunut uusi huoltorakennus, Lohella on alkavalle pesäpallon miesten suomensarjakaudelle koossa kova porukka ja kotipelit alkavat juhannuksen jälkeen 27. kesäkuuta.

Koskenharjun kentän vasta rakennettu huoltorakennus pitää sisällään pukuhuoneet ja selostamon. Myös valvontakameroita on lisätty. Kuva: Sami Rahkonen

Huoltorakennus on saatu käyttöön kuun alussa. Rakennuksesta löytyy pukuhuoneet koti- ja vierasjoukkueille sekä ilmastoitu kolmen istuttava kuuluttamo.

– Kajarit on viimeisen päälle ja valvontakameroita on paljon, hän lisää.

Valvontakameroille on myös käyttöä, sillä kenttä on kärsinyt ilkivallasta.

– Vasta keväällä kentälle aiheutettiin muutaman kymmenen tonnin ­vauriot. Tekijästä saatiin kuva, ja hän jäi kiinni. Syksyllä tuhoja tekivät mopopojat. Onneksi ympärillä on asutusta ja paljon silmiä, Mehtonen sanoo.

Lohen kotipelit alkavat poikkeusoloissa koronaviruksen vuoksi. Katsomoon mahtuisi 800, mutta yleisöraja on 500. Lisäksi lajiliitto ja aluehallintovirasto ovat antaneet ohjeita.

– Pelkkä käsidesin jakaminen ei riitä. Yleisöä on ohjeistettava ja lipunmyynti järjestettävä usealle pisteelle, ettei jonoja synny, Mehtonen kertoo.

Lipunmyyntiin tulee maksupäätteet korttimaksamista varten, ja se jää nuorten vastuulle, jotta vähennetään iäkkäiden talkoolaisten kontakteja.

Myös kahvin myynnille perustetaan oma piste erilleen anniskelualueesta. Lohen olutkontti on seuralle ja yleisölle tärkeä.

– Aika moni tykkää ottaa pelin aikana 1–2 tuoppia. Heille se on iso osa kokemusta ja meille iso osa tuloja, Mehtonen kertoo.

Alkava kausi on typistetty. Runkosarjaa pelataan vain yksi kierros ja yksi lisäottelu Lahtea vastaan. Sarjaan mahtuu neljä kotipeliä ja neljä vieraspeliä. Itälohkossa pelaavan Lohen alueeseen kuuluvat Imatra, Kitee, Joensuu, Kuopio, Siilinjärvi, Lahti ja Kouvola.

Viime vuonna Lohi taisteli sarjanoususta Ykköspesikseen, joka on lajin toiseksi korkein sarja Superpesiksen jälkeen. Tiukassa väännössä Loimaa vei lopulta voiton.

– Tänä vuonna täytyy olla piikkipaikalla. Jätkät ei leiki, vaan tekee todella tavoitteellista treeniä, Mehtonen kehuu.

Nousu tietäisi seuralle kalliimpaa sarjaa. Ykkösessä kauden hinta on noin 60 000 euroa. Suomensarjan kausi maksaa tavallisesti noin 45 000 euroa.

Mutta sitä ennen keskitytään korkkaamaan kausi aina aurinkoisella Koskenharjun kentällä.

Ai niin. Höntsäporukka oli yksi Jyväskylän lastensuojelun avohuollon tiimeistä viettämässä virkistyspäivää pesäpalloillen.