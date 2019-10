Kotisohva on ravintoloiden kova kilpailija – lauantain ilmaisessa ravintolamessutapahtumassa pääsee tutustumaan Jyväskylän tarjontaan

Jyväskylän Aalto-salilla vietetään lauantaina 26.10. ravintolamessutapahtumaa Syö Juo JKL, jossa kävijät pääsevät tutustumaan yhden illan aikana useaan kaupungin ravintolaan.

– Usein asiakkaat vähän urautuvat tiettyjen ravintoloiden asiakkaiksi. Tapahtumassa on hyvin matalan kynnyksen mahdollisuus tutustua siihen, mitä kaikkea muuta on, kertoo tapahtuman järjestäjiin kuuluvan cocktailbaari DeLoreanin ravintolapäällikkö Tomi Hiltunen.

Sisäänpääsy tapahtumaan on ilmainen, ja sisällä on mahdollisuus ostaa viiden euron tapahtumaseteleitä. Yhteensä yli kymmenellä ravintolapisteellä on mukana myös ravintoloiden yhteistyökumppaneita sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian opiskelijoita.

Tänä vuonna tarjolla on myös elävää musiikkia, sillä tapahtuman päättää paikallinen bändi Full Nelsons. Illan isäntänä toimii rap-artisti Soul Valpio.

Hiltusella on kokemusta ravintolamessuista, sillä hän järjesti toimintansa jo lopettaneen Shakerin ravintolapäällikkönä vuonna 2017 neljän cocktailbaarin Shaker Smash -tapahtuman. Syö Juo JKL syntyi viime vuonna samalla idealla Gradian opettajien ja ravintoyrittäjien yhteistyönä.

– Ensimmäinen vuosi meni sen verran hyvin, että useat järjestäjät tulivat mukaan nyt toiseenkin tapahtumaan.

– Cocktailit ja ravintolapuolen käsityöläisyys kiinnostavat ihmisiä yhä enemmän ja enemmän. Suomalaiset alkoholinvalmistajat ovat hirveässä hypessä. Käsityöläisoluiden myötä lähti käsityöläisalkoholien noste, ja mielestäni sitä myötä on alkanut vähän enemmän kiinnostaa, mitä baarimestarit oikeasti tekevät, Hiltunen miettii.

Hänen mukaansa asiakkaat valitsevat nyt illanvietto­paikkansa sen mukaan, onko kyseessä cocktailbaari, pubi vai yökerho.

– Eriytyminen on selkeästi havaittavissa. Sen takia ravintoloiden on mielestäni kuitenkin hyvä pysyä yhtenä rintamana. Vaikka olisi kaksi samanlaista pubia, ne eivät ole kilpailijoita. Kotisohva on meidän kaikkien yhteinen kilpailija.