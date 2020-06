Kotoa kauemmaksi saunaan – Jyväskylän seudulta löytyy vaihtoehtoja sekä elämyksiä että yhteisöllisyyttä etsiville saunojille

Suomessa on laskentatavasta riippuen noin kaksi miljoonaa tai vähän yli kolme miljoonaa saunaa. Ihan jokaiselle omaa saunaa ei siis riitä. Ja toki saunallinenkin ihminen voi kaivata erilaisia saunaelämyksiä. Jyväskylän seudulta löytyy paljon vuokrattavia saunoja, ja myös muutama yleinen sauna.

Erikoisempia saunaelämyksiä etsivälle sopiva saunomispaikka on Laukaassa sijaitseva Varjolan tila. Varjolan tilalla on vuokrattavissa parikin savusaunaa ja erikoisuuksina muun muassa tallisauna, kelohongista käsin veistetty kelosauna, sekä metsän keskelle puolijoukkuetelttaan rakennettu telttasauna.

Jos saunoessa kaipaa erityisesti uimista ja järvimaisemia, saunalautta voi olla hyvä ratkaisu. Monet yritykset vuokraavat Jyväsjärvellä risteilyn ja saunomisen yhdistäviä saunalauttoja. Saunalautalle mahtuu yleensä noin 12 saunojaa, ja lautta risteilee järvellä parin tunnin ajan.

Ainakin Kokemuskauppa.com vuokraa Jyväskylässä mobiilisaunaa eli henkilöautolla vedettävää saunaa. Mobiilisaunan voi kätevästi hinata vaikkapa järven rannalle tai omalle takapihalle. Mobiilisaunoihin mahtuu tavallisesti neljästä seitsemään saunojaa.

Keski-Suomen julistautuminen Suomen saunamaakunnaksi vuonna 2015 teki Jyväskylästä Suomen saunapääkaupungin. Jyväskylässä ei kuitenkaan ole kovin monta yleistä saunaa. Korona on myös rajoittanut saunojen toimintaa.

Seurakunnan ylläpitämä Lehtisaari on kesäisin kaikille avoin saunomis- ja grillauspaikka, mutta tänä kesänä se on suljettu ainakin kesä- ja heinäkuun ajan. Tuomiojärvellä sijaitseva Mankolan sauna on toistaiseksi auki vain Jyvässeudun Perinnesaunojat ry:n jäsenille.

Muuramessa Kivitaskun tilalla pääsee keskiviikkoisin saunomaan Haikusaunassa, haapahirsistä rakennetussa perinteikkäässä savusaunassa. Toistaiseksi Haikusaunaan otetaan vain 10 henkilöä kerrallaan. Saunasta voi varata paikan etukäteen.

Yläkaupungin Saunaseuran ylläpitämä Hakalan sauna avasi toukokuussa uudestaan ovensa koronan aiheuttaman tauon jälkeen. Halssilassa sijaitsevassa saunassa naiset pääsevät saunomaan keskiviikkoisin, miehet torstaisin ja viikonloppuisin on sekavuoro.

Kaupungin määräysten takia saunojien tulisi olla seuran jäseniä, vaikka seura pitäisi saunan mielellään kaikille avoimena.

– Ei me kuitenkaan ketään ajeta pois. Saunaa voi käydä testaamassa ja liittyä sitten jäseneksi, vakuuttaa seuran puheenjohtaja Ari Rusanen.

Hakalan saunalla on pitkä historia, sillä se toimi yleisenä saunana jo vuosina 1950–1991. Viime elokuussa Yläkaupungin Saunaseura avasi saunan uudelleen. Sauna on remontoitu moderniksi, ja terassilla pääsee nautiskelemaan ulkoporealtaasta. Saunassa järjestetään myös erilaisia aktiviteetteja, kuten joogaa ja turvesaunaa.

Rusasta kiehtoo saunomisessa hyvien löylyjen lisäksi yhteisöllisyys. Yleiset saunat ovatkin kasvattaneet viime vuosina taas suosiotaan.

– 1980–90-lukujen vaihteessa tuli sellainen buumi, että jokaiseen pieneenkin asuntoon tehtiin oma sauna. Nyt saunakulttuuri on vähän elpymässä ja uusia yleisiä saunoja putkahtelee sinne ja tänne, Rusanen pohtii.

Yläkaupungin Saunaseura on ajanut aktiivisesti lisää yleisiä saunoja Jyväskylään. Vireillä on esimerkiksi projekti konttisaunan rakentamiseksi Jyväsjärvelle Alban sillan kupeeseen. Lähitulevaisuudessa Jyväskylässä päässee siis saunomaan yhä helpommin.

Saunasta on moneksi

Suomalaiseen saunakulttuuriin mahtuu monenlaisia saunoja. Perinteisen puilla lämpiävän saunan sekä 1950-luvulla yleisemmäksi käyneen sähkösaunan lisäksi tunnettuja saunatyyppejä ovat savusauna, höyrysauna ja infrapunasauna.

Erilaisia saunaratkaisuja on vielä enemmän kuin saunatyyppejä. Erityisesti kulkuneuvoihin rakennetut saunat tuntuvat olevan suosiossa. Saunat.co-sivustolta voi vuokrata saunabussin sekä astetta isomman saunarekan, johon mahtuu 20 saunojaa. Sivustolta löytyy vuokrattavaksi myös paloautosauna ja traktorisauna eli vanhan Zetor-traktorin perävaunuun rakennettu sauna.

Myös henkilöautojen peräkärryihin tehdyt saunat ovat kysyttyjä, sillä sellaisen voi vetää sinne missä mielii saunoa. Saunalautalla tai -veneellä voi samaan aikaan risteillä ja saunoa. Vesillä liikkuvan saunan vuokraukseen sisältyy yleensä ammattitaitoinen kippari.

Saunojen lisäksi myös itse saunojat ovat kirjava joukko, saunominen ei nimittäin ole vain ihmisten harrastus. Myös koirat, kissat ja jopa hevoset saattavat nauttivat saunomisesta, jos ovat persoja lämmölle. Lemmikit muistuttavat kuitenkin ihmisiä siinä suhteessa, että kaikille saunominen ei maistu ainakaan liian kovissa löylyissä.