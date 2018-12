Kukkaro kiittää hinnantarkistuksesta

”Olemme tarkistaneet hintoja.” Kun viesti alkaa näillä sanoilla, voi olla varma, että taas hinnat nousevat. Harvemmin tarkistuksen yhteydessä on todettu, että hintojahan voisi laskea. ”Tällä hetkellä meillä ei ole painetta nostaa hintoja.” Tämä viesti on jo kuluttajalle selvästi lohdullisempi. Tosin usein on vain ajan kysymys, kun painetta alkaa taas tuntua.

”Meillä on sinulle hyviä uutisia!” Onneksi viime aikoina on kuluttajanäkökulmasta päässyt lukemaan tämäntyylisiäkin viestejä.

Jyväskylän Energia (JE) ilmoitti lokakuun lopussa, että sähkön siirtohinnat laskevat vuoden 2019 alusta alkaen keskimäärin 2,6–4,9 prosenttia asiakkaan sähkönsiirtotuotteesta riippuen. Veden ja kaukolämmön hintoihin ei myöskään tule ensi vuonna korotuksia. Joku voisi irvailla, ettei JE:n hintoja voikaan enää nostaa, mutta fakta on kuitenkin se, että moneen jyväskyläläiseen kukkaroon on jäämässä ostovoimaa hieman aiempaa enemmän.

Mukava uutinen oli myös se, että Jyväskylän seudun joukkoliikenteessä on ensi vuonna mahdollista matkustaa tätä vuotta edullisemmin. Paikallisliikenteen Waltti-kausilippujen hinnat alenevat, ja lipun hinta laskee enimmillään 24 prosenttia. Kausilippu on hyvä vaihtoehto matkojen tekemiseen Jyväskylä–Laukaa–Muurame-alueella etenkin silloin, kun tekee Linkki-matkoja päivittäin tai lähes päivittäin. Esimerkiksi monessa koululaislasten perheessä hinnanmuutos otetaan oikein mielellään vastaan.