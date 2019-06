Kun ammuntapelistä tuli ammatti – 5-vuotiaana pelaamisen aloittanut esports-ammattilainen harjoittelee päivittäin "tuntitolkulla"

Jyväskyläläinen Joonas Forss vastailee kärsivällisesti, kun häneltä kysyy, mitä kaikkea elektronisen urheilijan työhön kuuluu.

– Kuten missä tahansa muussa ammattitason urheilussa, myös e-urheilussa täytyy harjoitella tuntitolkulla ja välineiden tulee olla kunnossa, Forss painottaa.

Yllätyksiä ei saisi tulla vastaan pelipaikoilla. Esimerkiksi kesäkuun alussa Oulun jäähallissa järjestetyssä SM-karsintaturnauksessa lämpötila kohosi yli 30 asteeseen helteiden vuoksi.

– Se oli tuskaista. Myös e-urheilussa olosuhteiden pitäisi olla kunnossa, mitä ei aina Suomessa muisteta.

Forss pelaa ammatikseen Counter-Strikea, tuttavallisemmin CS:ää, joka on taktinen ammuntapeli. Maailmalla CS-kilpasarjojen voittajille on maksettu jopa miljoonia.

Forss pelaa e-urheilujoukkueessa nimeltä KOVA Esports, jonka pääyhteistyökumppanina on Mediatalo Keskisuomalainen. Joukkue on ollut koossa vasta pari kuukautta, mikä on lyhyt aika myös e-urheilussa.

KOVA Esports on kuitenkin pärjännyt varsin hyvin. Esimerkiksi pari viikkoa sitten tuli pronssia Counter-Strike: Global Offensive -kisassa Telia Esports Series -sarjassa. Siitä joukkue tienasi 4 500 euroa.

Forss itse keräsi joukkueen kasaan. Jonkun ulkopuolisen olisi sitä ollut käytännössä mahdotonta tehdä.

– E-urheilussa on erityisen paljon väliä sillä, miten pelaajat tulevat keskenään toimeen pelitilanteissa. Pelaajien on tiedettävä etukäteen, miten kukin pelaa myös paineen alla.

E-urheilun suosion ja näkyvyyden Forss uskoo edelleen kasvavan myös Suomessa.

– Jonkin kyselytutkimuksen mukaan e-urheilu on nuorten keskuudessa suositumpaa kuin jääkiekko.

Pelaamisen Forss aloitti 5-vuotiaana. Ensimmäisten pelien joukossa oli CS, jossa Forssia miellytti muun muassa reaktionopeus. Tällä hetkellä hän ei pelaa oikeastaan muuta.

– Pyrin pelaamaan noin kahdeksan tuntia päivässä, joskus menee pidempäänkin. Ei tällä alalla pärjää, jos ei harjoittele paljon, CS-ammattilainen muistuttaa.

23-vuotias Forss sai tänä keväänä paperit Jyväskylän aikuislukiosta ja aikoo keskittyä täysillä pelaamiseen ainakin vuoden ajaksi. Tulevaisuudessa hän saattaa hakea opiskelemaan psykologiaa.

– Myös e-urheilijat tarvitsevat henkistä tukea. Esports-psykologille luulisi olevan kysyntää lähivuosina, Forss miettii.