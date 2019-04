Kun kenestäkään ei enää tehdä luuseria – koulukiusattu tuo oman kokemuksensa nuorille

Helmikuussa Jyväskylän kaupunginteatteri käynnisti koulukiusaamisen vastaisen kampanjan nimeltä #kukaaneioleluuseri.

Kaupunginteatterin näyttelijä ja yleisötyöntekijä Hannu Rantala ei hypännyt kylmiltään kampanjan keulahahmoksi. Häntä itseään kiusattiin kouluaikana, etenkin yläkoulussa.

– Nuoret ovat tulleet kiittelemään minua siitä, että uskallan tuoda esille henkilökohtaista kokemusmaailmaani, Rantala kertoo.

Kampanja on suunnattu kouluille ja yrityksille. Kouluissa kampanja rohkaisee oppilaita itse järjestämään esimerkiksi teemapäiviä ja taideprojekteja, joissa nuorten ehdoilla käsitellään koulukiusaamista.

Yritykset puolestaan voivat hyväntekeväisyysmielessä ostaa kouluille kaupunginteatterin tuottaman Luuseri-monologiesityksen, jossa Rantala esittää koulukiusattua, kiusaajaa sekä muita näytelmän hahmoja. Luuseri-esitys on ruotsalaisen Henrik Ståhlin kirjoittama elämänkerrallinen monologiteksti, joka tuli ensi-iltaan maaliskuussa.

Kampanjaan on osallistunut mukavasti yrityksiä Keski-Suomesta, mutta Rantala vinkkaa, että Jyväskylästä voisi olla enemmänkin yrityksiä mukana. 16. toukokuuta vietetään kampanjan iltajuhlaa, johon voi vielä osallistua sponsorina.

Mitään selkeitä ratkaisuja Luuseri-esitys eikä myöskään #kukaaneioleluuseri-kampanja pyri antamaan. Tarkoitus on esittää kiperiä kysymyksiä, joihin nuorten on itse pohdittava vastauksia.

– Kampanjassa tuetaan nuorten omaehtoista toimintaa. Esimerkiksi some on vahvasti mukana kampanjassa, koska kiusaamista tehdään nykyään myös siellä ja se on tärkeä viestintäväline nuorille.

Kampanjan aikana kouluissa kierrellyt Rantala on päätynyt useita kertoja miettimään yksin ja yhdessä nuorten kanssa, miksi kouluissa edelleen kiusataan. Rantala veikkaa, että kiusaamiskulttuurin taustalla vaikuttaa ristiriitainen arvomaailma.

– Nuoret haluat tulla hyväksytyiksi sellaisenaan, mutta samaan aikaan nuorten keskuudessa on valtava paine olla samanlainen kuin muut. Jos erotut joukosta, sinua aletaan helposti kiusata.

Yhdeksi ratkaisuksi kiusaamiseen Rantala esittää nuorten rohkeutta tuoda esille omaa erilaisuuttaan. Lisäksi tarvitaan rutkasti tunnetyökalujen ja vuorovaikutustaitojen opettamista kouluissa esimerkiksi draamakasvatuksen keinoin.

Vielä lisäksi

Miksi aloit näytellä?

Halu näytellä kumpuaa uteliaisuudesta ihmisiä ja maailmaa kohtaan. Mielestäni teatteri tarjoaa loistavat työkalut minkä tahansa aiheen tutkimiseen ja uusien asioiden opettelemiseen. Lisäksi on kiintoisaa nähdä, millaisia reaktioita esitys saa aikaiseksi yleisössä.

Mitä oppiaineita inhosit ja rakastit koulussa?

Rakastin musiikkia ja myös äidinkieltä. Ehkä vähiten mieluisa oppiaine oli matematiikka. Muutoin koulussa oli enimmäkseen ihan kivaa. En tiedä, inhosinko varsinaisesti mitään oppiainetta.

Mikä on paras koulumuistosi?

Parasta koulussa oli yhteisöllisyys siitäkin huolimatta, että minua kiusattiin. Elin 12 vuotta samassa pihapiirissä ja tunsin oman ikäluokkani todella hyvin. Koulussani opettajat myös rohkaisivat oppilaita tekemään kaikenlaisia kouluarkea täydentäviä juttuja ja tempauksia.