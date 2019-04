Kuuden vuoden odotus ohi: helsinkiläinen kitararocktrio The Blanko juhlii uutta albumiaan Laukaassa – Alkuperäinen keikkapaikka Jyväskylässä meni konkurssin takia alta

Pitkään uutta albumiaan hautonut helsinkiläinen The Blanko julkaisee kolmannen kokopitkänsä perjantaina 26. huhtikuuta. Stimulation Paradise -levyä juhlistetaan samana iltana Laukaan Laukaanhovissa soitettavalla julkaisukeikalla. Trion edellinen albumi Into The Silence ilmestyi vuonna 2013.

Uutuudelta esimakuna julkaistut kolme singleä Soul To Soul, Electric Desire ja Addiction lupailevat yhtyeen tarjoilevan edelleen muun muassa brittiläisen Musen mieleen tuovaa modernia melodista kitararockia.

Alunperin levynjulkaisukeikan piti olla samana iltana Jyväskylässä, mutta Katse-ravintolan konkurssin takia estradiksi valikoitui elävän musiikin esityspaikkana viime aikoina aktivoitunut Laukaanhovi.

The Blankon muodostavat laulaja-kitaristi Pauli Hauta-aho, rumpali Jakke Saarinen ja basisti Jykke Tikka. Kotimaisten kitaristivirtuoosien kärkeen laskettava Hauta-aho tunnetaan myös roolistaan Apulannan kiertuekitaristina. Hauta-aho on soittanut lisäksi jo pitkään Leningrad Cowboys -yhtyeen nykykokoonpanossa.