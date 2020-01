Kuuluvatko kuohuviini, olut ja vuohet joogaan? – Lauantaina voi joogaamalla auttaa Naisten Pankkia

Jyväskylän Seudun Joogayhdistys ja Naisten Pankki Jyväskylä järjestävät lauantaina 11.1. Joogaa Naiselle Ammatti -tapahtuman. Puolentoista tunnin joogaharjoituksen ohjaa yhdistyksen puheenjohtaja Pertti Lipsanen. Hän ohjaa muun muassa Jyväskylän kansalaisopiston miesten ryhmää.

– Harjoittaakseen joogaa ei tarvitse olla nuori ja notkea. Jooga on ikivanha harjoitusmenetelmä. Se sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita omasta terveydestään, hyvinvoinnistaan ja henkisestä kasvustaan. Jollekin jooga voi olla pelkkä fyysinen harjoitus. Jos omaa harjoitusta tekee uskollisesti ja tietoisesti, se muuttaa ihmistä sisäisesti, Lipsanen sanoo.

– Olen joogannut kaksitoista vuotta. En enää stressaannu joutavista asioista, ja ajattelutapani on muuttunut. Ei ole enää tarvetta olla joka asiassa oikeassa, ja kuuntelen ihmisiä paremmin, hän jatkaa.

Joogaharjoituksessa ei saa käyttää hänen mukaansa liikaa voimaa, ja harjoitus tulee tehdä luonnollista hengitystä kuunnellen.

– Jooga on olemisen tila, ei tekniikka. Miehetkin tykkää, kun ei ole tärkeää, miltä asana näyttää, vaan olennaista on oma olemisen tila harjoituksessa. Miehet ovat vähän arempia joogaamaan. Heidän on ehkä helppo tulla ryhmääni, kun ohjaaja on yhtä jäykkä kuin osallistujat.

Lipsanen toteaa, että joogan nimellä järjestetään erikoistakin joogaa.

– Minua harmittaa, että joogaa käytetään tietyllä tavalla vähän hyväksi. Joogan nimikkeellä keksitään vaikka mitä. On esimerkiksi skumppa-, vuohi- ja kaljajoogaa ja jopa darrajoogaa. Ne eivät kuulu joogaan.

Tärkeintä on Lipsasen mukaan joogassa se, että kuuntelee omaa kehoaan. Jos puoliväkisin yritetään saada ihminen sopeutumaan joogaan, se on väärä tie. Jooga pitäisi muuttaa ihmiselle sopivaksi.

– Harrastajilta toivon, ettei harjoitus jäisi yhteen kertaan viikossa, vaan siirtyisi arkipäivään. Puolen tunnin harjoituskin on tarpeeksi.

Lipsanen kertoo, että yhdistys tekee mielellään yhteistyötä Naisten Pankin kanssa.

– Osallistujien lahjoitukset käytetään kehitysmaiden naisten kouluttautumiseen ja yrittäjyyteen. Se on upea tapa auttaa. Kannatan lämpimästi tällaista toimintaa, Lipsanen sanoo.

Lauantain tapahtuma on Puistokadun päiväkotikoulun salissa kello 10.30.