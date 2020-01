Lähes 800 000 seuraajan Miss Paraskeva ei ole malli, koska “ei pidä itseään tarpeeksi kauniina. Katso kuvat!

Onko tässä Suomen tämän hetken tunnetuin somekaunotar? Miss Paraskevaa, 20, (oikeasti Pasha Pozdnyakova) seuraa Instassa jo lähes 800 000 ihmistä. Lisäksi naisen kuvia ja elämää löytyy Snapchatista ja Youtubesta. Tuollaisiin lukuihin eivät pääse kaikki kansainvälisetkään tähdet.

Miss Paraskeva itse suhtautuu kohuun ympärillään rauhallisesti.

– Mie en pidä mun kuvia esimerkiksi eroottisina. Vaikka julkaisen kuvia rintaliiveissä ja bikineissä, se ei tarkoitta, että ne olisivat suoranaisesti eroottisia. Onko se erotiikkaa nähdä naisia uimapuvuissa uimahallissa tai jossakin järven rannalla? Olen sitä mieltä, että naisen keho on luonnollisen kaunis ja sitä ei tarvii hävetä näyttää.

Kuitenkin...

– Yleensä saan positiivista palautetta. On kuitenkin naisia, jotka reagoivat kriittisesti miun kuviini, en tiiä, mikä siihen on syynä.

Miss Paraskeva viihtyy kameran edessä. Kuva: Miss Paraskevan kotialbumi

Paraskevalla on oma Youtube-kanava Miss Pasha, jossa hän julkaisee vlogeja arkielämästään. Instagramkin on hänelle tuttu paikka, siellä hän on esiintynyt jo kaksi vuotta.

– Miun Instagram-sivulta Missparaskeva löytyy selfietä sekä ammattilaisten ottamia kuvia. Pidän niitä yhtä arvokkaina, koska jokaisella kuvalla on oma erikoinen tunnelmansa ja historiansa. Tavoitteena miulla on päästä joskus televisioon.

Paraskeva opiskelee Savonlinnassa matkailualan ammattiopistossa Samiedussa. Sen vuoksi hän ollut erilaisissa työharjoitteluissa. Esimerkiksi viime kesänä hän oli töissä Museovirastolla pitäen opastettuja kierroksia venäjän, suomen ja englannin kielellä.

– En ole suomalainen. Olen syntynyt Venäjällä ja vanhempani ovat venäläisiä. He rakastuivat aikoinaan Suomen luontoon, sen takia he päätyivät muuttamaan. 13-vuotiaana mie muutin Suomeen ja luokkaan, jossa kaikki opinnot olivat suomen kielellä. Näin opin kielen nopeasti.

Miss Paraskeva ei pidä kuviaan eroottisena. Kuva: Miss Paraskevan kotialbumi

Ja sitten tulee yllätys.

– En ole malli. En pidä itseäni tarpeeksi kauniina. Enkä ole myöskään tarpeeksi pitkä malliksi. Mutta jos tulee joku mallityöehdotus, olen valmis kokeilemaan sitäkin. Mutta Playboysta en ole varma. Katsotaan sitten, jos heiltä tulee työehdotus.